Super Bowl 2022, l’HalfTime Show con Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar e Dr. Dre

SUPER BOWL 2021 HALFTIME SHOW – Nella notte tra il 13 e il 14 febbraio 2022 in California è andato in scena il Super Bowl 2022 (Los Angeles Rams-Cincinnati Bengals) che nell’intervallo ha visto il celebre Halftime show. Quindici minuti di grande spettacolo per le milioni di persone collegate in mondovisione che quest’anno sono stati affidati a Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar e Dr. Dre. In questa edizione, infatti, la scelta degli organizzatori è ricaduta su alcune delle più grandi icone rap della West Coast di tutti i tempi. Ma come è andata la serata? Ecco il video:

A cantare l’Inno Nazionale, prima dell’inizio della partita, sono invece state la star della musica country Mickey Guyton che ha cantato “The Star-Spangled Banner” e la cantante R&B Jhené Aiko che ha eseguito “America the Beautiful”. Il tutto si è svolto al SoFi Stadium, uno stadio situato ad Inglewood in California, che ospita le partite interne dei Los Angeles Rams e dei Los Angeles Chargers della NFL. Lo stadio SoFi è stato progettato da HKS ed è costituito dallo stadio stesso, da una piazza pedonale e da un luogo per spettacoli. La copertura dello stadio è un tetto fisso in ETFE traslucido che copre lo stadio vero e proprio, la piazza pedonale adiacente e la sede dello spettacolo annessa. Il tetto può anche proiettare immagini che possono essere viste dagli aeroplani che volano a sopra l’Aeroporto Internazionale di Los Angeles.

Lo show dello scorso anno

Protagonista dell’Halftime show dello scorso anno furono The Weeknd e Miley Chirus (qui il video completo) che misero in scena uno show spettacolare in pieno stile Super Bowl!