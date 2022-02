Super Bowl 2022, vincitore: chi ha vinto la finale NFL

SUPER BOWL 2022 VINCITORE – Nella notte italiana tra il 13 e il 14 febbraio 2022 al SoFi Stadium di Inglewood (California) si è giocato il Super Bowl 2022 tra Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals. A portare a casa il prestigioso trofeo sono stati… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

I protagonisti delle squadre

Si tratterà di una “prima volta” assoluta tra Rams e Bengals, che mai si sono affrontare al Super Bowl. I campioni della NFC avranno la grande chance di giocarsi in casa il Super Bowl, dato che si disputerà al SoFi Stadium di Inglewood nei sobborghi della metropoli californiana e proveranno a cavalcare un attacco perfetto e una difesa soffocante. Dall’altra parte i campioni della AFC, i sorprendenti Cincinnati Bengals, che stanno vivendo una stagione da sogno ma con un QB come Joe Burrow e un ricevitore come Ja’Marr Chase che hanno dettato legge anche nella fasi calde dei Play-offs. Sulla carta i Los Angeles Rams partono con i favori del pronostico, ma mai sottostimare il cuore della squadra dell’Ohio.

Lo stadio

Abbiamo visto chi ha vinto (vincitore) il Super Bowl 2022, ma dove si è giocata la partita? La finalissima NFL è stata disputata al SoFi Stadium, uno stadio situato ad Inglewood in California, che ospita le partite interne dei Los Angeles Rams e dei Los Angeles Chargers della NFL. Durante le Olimpiadi estive del 2028 lo stadio ospiterà le cerimonie di apertura e chiusura di calcio e tiro con l’arco. Si trova nelle vicinanze del Forum. Il SoFi Stadium è il quarto stadio e il secondo ad essere attualmente in uso, dalla fusione tra AFL e NFL del 1970, ad essere condiviso da due squadre NFL. La struttura è una componente dello Hollywood Park, un quartiere pianificato in via di sviluppo sul sito dell’ex ippodromo. Lo Hollywood Park Casino ha riaperto in un nuovo edificio nella proprietà nell’ottobre 2016, diventando il primo stabilimento ad aprire. Lo stadio SoFi è stato progettato da HKS ed è costituito dallo stadio stesso, da una piazza pedonale e da un luogo per spettacoli. La copertura dello stadio è un tetto fisso in ETFE traslucido che copre lo stadio vero e proprio, la piazza pedonale adiacente e la sede dello spettacolo annessa. Il tetto può anche proiettare immagini che possono essere viste dagli aeroplani che volano a sopra l’Aeroporto Internazionale di Los Angeles ed è supportato indipendentemente dallo stadio da una serie di colonne. La ciotola dello stadio ha i lati aperti e può ospitare 70.240 spettatori per la maggior parte degli eventi, con la possibilità di espandere di 30.000 posti aggiuntivi per eventi più grandi. La sede del teatro e della musica annessa ha una capacità di 6.000 posti a sedere. Lo stadio e il centro di spettacolo sono considerati strutture separate sotto lo stesso tetto. Un altro componente del design dello stadio è “l’Oculus”: una scheda video 4K HDR ovale a doppia faccia, la prima del suo genere, sospesa dal tetto sopra il campo. La struttura pesa 2,2 milioni di libbre e visualizza 80 milioni di pixel. L’Oculus ospita anche il sistema audio da 260 altoparlanti dello stadio e 56 antenne wireless 5G.