Studio Battaglia: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Stasera, martedì 15 marzo 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Studio Battaglia, nuova serie tv diretta da Simone Spada, noto per aver diretto numerosi episodi di Rocco Schiavone, e Jacopo Bonvicini, dietro la macchina da presa del terzo episodio. La serie è il remake italiano di The Split, serie tv inglese andata in onda per due stagioni nel 2018 e nel 2020 sulla Bbc One e creata da Abi Morgan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella prima puntata in onda martedì 15 marzo, una delle protagoniste Anna Battaglia, lascerà lo studio di famiglia per accettare una nuova offerta di lavoro dello studio legale Zander e Associati. Poi però ci sarà un primo colpo di scena sorprendente, perché Anna un giorno troverà sotto l’ufficio ad aspettarla il padre Giorgio che non vedeva da 25 anni. Nel frattempo, Anna quello stesso giorno si ritroverà ad affrontare in aula sua sorella Nina che è rimasta nello studio legale con sua madre. Allo stesso tempo, un imprenditore di nome Parmegiani vorrà essere difeso da Anna per divorziare con Carla. Poi ad un certo punto quest’ultima anche vorrà farsi difendere dalla donna e Anna accetterà di difendere Carla. Quindi, l’imprenditore cambierà avvocato e si affiderà a Marina Battaglia. Invece, Viola la più piccola delle sorelle Battaglia da un lato starà ultimando i preparativi per le nozze con il suo futuro marito Alessandro, ma dall’altro vorrà convincere le sorelle ad incontrare il loro padre. Poco dopo, Anna lavorerà al contratto prematrimoniale tra una soubrette e un calciatore e in questa occasione si riavvicinerà al suo collega Massimo. Tra i due infatti ci sarà una forte attrazione, ma Massimo sarà molto attratto anche da Nina. Poi, torneranno a galla anche alcuni segreti di Anna e Massimo mentre staranno collaborando insieme. Invece, Carla scoprirà che per tutti questi anni ha vissuto nella menzogna, in quanto Giorgio dirà che lui 25 anni fa non avrebbe mai voluto abbandonare sua moglie e le sue foglie, ma era stato costretto per alcune circostanze che verranno sicuramente approfondite nel corso della prima puntata. Infine, ci sarà un attacco hacker che porterà alla luce alcuni nomi che saranno iscritti a un sito di incontri extraconiugali. Nel mentre, Anna difenderà l’onorevole che vuole divorziare da suo marito che invece è un senatore. Allo stesso tempo, Viola avrà dei dubbi riguardo il suo matrimonio e poi alla fine le nozze salteranno proprio a causa di Nina. Invece, Alberto confesserà ad Anna una verità che metterà in crisi il loro rapporto.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Studio Battaglia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Barbora Bobulova: Anna Battaglia

Lunetta Savino: Marina Battaglia

Miriam Dalmazio: Nina Battaglia

Marina Occhionero: Viola Battaglia

Giorgio Marchesi: Massimo Munari

Thomas Trabacchi: Alberto Casorati

Massimo Ghini: Giorgio Battaglia

Giovanni Toscano: Alessandro Del Vecchio

Carla Signoris: Carla Parmegiani

Michele Di Mauro: Roberto Parmegiani

David Sebasti: Dario Zander

Alberto Paradossi: Leo Messina

Celeste Savino: Maddalena

Emma Fasano: Daria

Elia Lorenzo: Giacomo

Valentina Banci: Paola

Roberta Sferzi: Betti

Simon Rizzoli: Padre Marcelo

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Studio Battaglia su Rai 1? In tutto andranno in onda 4 puntate: la prima martedì 15 marzo 2022; l’ultima martedì 5 aprile 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):