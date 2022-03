Studio Battaglia: trama, cast, location, quante puntate e streaming del film

Da martedì 15 marzo 2022 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Studio Battaglia, nuova serie tv diretta da Simone Spada, noto per aver diretto numerosi episodi di Rocco Schiavone, e Jacopo Bonvicini, dietro la macchina da presa del terzo episodio. La serie è il remake italiano di The Split, serie tv inglese andata in onda per due stagioni nel 2018 e nel 2020 sulla Bbc One e creata da Abi Morgan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La serie è ambientata a Milano, nello studio legale della famiglia Battaglia. E’ qui che lavora Anna (Barbora Bobulova), ancora per poco. La donna ha infatti deciso di accettare un lavoro presso lo Studio Zander, lasciando quindi l’attività di famiglia, gestita dalla madre Marina (Lunetta Savino), affiancata dall’altra figlia Nina (Miriam Dalmazio). Nel nuovo studio, Anna ritrova Massimo Munari (Giorgio Marchesi), sua vecchia fiamma che lasciò per mettersi con Alberto Casorati (Thomas Trabacchi), diventato poi suo amico. Ritrovarlo, per Anna, significa chiedersi se abbia fatto davvero bene a lasciarlo, o se sposare Alberto sia stata la decisione sbagliata. Nasce così un triangolo, che il pubblico può seguire insieme alle vicende familiari delle donne Battaglia: oltre a Marina e Nina, anche Viola (Marina Occhionero), in procinto di sposarsi. Quattro donne unite tra di loro, che in passato hanno affrontato insieme l’abbandono da parte di Giorgio (Massimo Ghini), marito di Marina e padre delle sue figlia. Ora, però, Giorgio è tornato. La prima stagione della serie propone un caso orizzontale, che si sviluppa nel corso degli episodi (la separazione dei Parmegiani), ma anche numerosi casi di puntata, che affrontano alcune tematiche legate al diritto di famiglia: unioni civili, accordi di riservatezza, tutela dell’immagine, famiglie omogenitoriali, congelamento degli embrioni, uso dei social media, diffamazione ed eredità digitale. Casi affrontati con determinazione dallo Studio Battaglia.

Studio Battaglia: il cast della fiction

Abbiamo visto la trama di Studio Battaglia, ma qual è il cast completo della fiction in onda su Rai 1? La serie vede al centro tre personaggi ed altrettante interpreti: Lunetta Savino, Barbora Bobulova e Miriam Dalmazio. Intorno a loro, numerosi altri attori ed attrici che danno vita all’universo legato allo studio legale al centro del racconto. Ma vediamo insieme l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Barbora Bobulova: Anna Battaglia

Lunetta Savino: Marina Battaglia

Miriam Dalmazio: Nina Battaglia

Marina Occhionero: Viola Battaglia

Giorgio Marchesi: Massimo Munari

Thomas Trabacchi: Alberto Casorati

Massimo Ghini: Giorgio Battaglia

Giovanni Toscano: Alessandro Del Vecchio

Carla Signoris: Carla Parmegiani

Michele Di Mauro: Roberto Parmegiani

David Sebasti: Dario Zander

Alberto Paradossi: Leo Messina

Celeste Savino: Maddalena

Emma Fasano: Daria

Elia Lorenzo: Giacomo

Valentina Banci: Paola

Roberta Sferzi: Betti

Simon Rizzoli: Padre Marcelo

Location

Dove è stato (location) girato Studio Battaglia? La fiction è stata interamente girata a Milano. Diverse le location scelte nella città lombarda: dal centro storico a City Life passando per la periferia.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Studio Battaglia su Rai 1? In tutto andranno in onda 4 puntate: la prima martedì 15 marzo 2022; l’ultima martedì 5 aprile 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 15 marzo 2022

Seconda puntata: martedì 22 marzo 2022

Terza puntata: martedì 29 marzo 2022

Quarta puntata: martedì 5 aprile 2022

Quanto dura (durata) ogni puntata di Studio Battaglia? Ogni episodio avrà una durata di circa 100 minuti. La Rai manderà in onda ogni serata dalle ore 21,25 alle ore 23,25 (circa 2 ore, pubblicità incluse).

Streaming e diretta tv

Dove vedere Studio Battaglia in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla rete internet.