Chi sono Stephanie e Bartozzi, la coppia de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021

Chi sono Stephanie e Bartozzi, la coppia de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021? Stephanie Bellarte e Alberto Bartozzi sono una delle coppie del programma in onda su Italia 1 il giovedì sera. Conosciamoli meglio.

Chi è Stephanie Bellarte

Stephanie Bellarte è un’affascinante ragazza. La sua bellezza innocente però potrebbe trarre in inganno. È molto determinata, competitiva e pronta alla guerra con chi solo osa metterle i bastoni tra le ruote. È consapevole della sua bellezza, che considera la sua arma vincente. Nonostante la giovane età, ha già vinto diversi titoli da Miss. Appassionata di moda, Stephanie ha una camera che sembra un negozio, con armadi a vista e buste di noti marchi in esposizione. Si dichiara pronta ad innamorarsi. E chissà che non trovi la sua anima gemella proprio in questa esperienza.

Chi è Alberto Bartozzi

Alberto Bartozzi è un esperto di Logica dalla folta barba. 29 anni, di Senigallia, Alberto non ha la laurea per scelta. Nel 2014 ha affrontato il test di ingresso a Medicina, lo ha passato ma poi ha deciso che voleva fare altro. E lo ha fatto. Appassionato di logica sin da bambino, si è inventato un corso e nel 2015 ha fondato il blog LogicaTest. Il Secchione gira l’Italia per fare lezione di logica e preparare i futuri dottori al temutissimo test della facoltà di Medicina. Ha avuto anche un breve passato da giornalista. Nella sua bio ufficiale si legge: “Mi chiamo Alberto Bartozzi, non sono un medico e non studio medicina anche se ho superato il test d’ammissione sia nel 2014 che nel 2015, rinunciando poi già dai primi scorrimenti. Il mio punteggio non è mai stato “strabiliante” ma sono sempre stato nel limbo di quelli che aspettano con gli scorrimenti. La ragione di tutto questo è semplice: ho sempre fatto molti punti in logica (25,4 nel 2014 e 22,8 nel 2015) e pochissimi nelle materie scientifiche. Sono allergico a sistemi, funzioni, disequazioni e a tutta la matematica complessa: odio quando le lettere si mischiano ai numeri e l’unica “x” che uso è quella per le proporzioni”.

Leggi anche: 1. Tutto quello che c’è da sapere su La Pupa e il Secchione 2021; 2. Il cast del programma; 3. Tutte le coppie

Potrebbero interessarti Che Dio ci aiuti 6: cosa succederà nella prossima puntata, la sesta Chi sono , la coppia de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 Operation Finale: la trama del film su Rai 3