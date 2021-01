Chi è Stephanie Bellarte, la Pupa de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021

Chi è Stephanie Bellarte, una delle cinque pupe protagoniste de La pupa e il secchione e Viceversa 2021, in onda su Italia 1? Bellissima, Stephanie è pronta a sfoggiare la propria bellezza, ma non solo. Ma andiamo a vedere chi è, cosa fa e cosa sogna la concorrente del programma Mediaset. La sua bellezza innocente potrebbe trarre in inganno. Ma Stephanie Bellarte è una ragazza determinata, competitiva e pronta alla guerra con chi solo osa metterle i bastoni tra le ruote. È consapevole della sua bellezza, che considera la sua arma vincente.

Nonostante la giovane età, ha già vinto diversi titoli da Miss. Appassionata di moda, ha una camera che sembra un negozio, con armadi a vista e buste di noti marchi in esposizione. Si dichiara pronta ad innamorarsi. E chissà che non trovi la sua anima gemella proprio in questa esperienza. Stephanie Bellarte, come tante coetanee, è molto attiva sui social: instagram in primis (qui il suo profilo).

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Stephanie Bellarte, ma dove vedere La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata (ore 21,20) su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione ondemand.

