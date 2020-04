Stanotte a San Pietro, Alberto Angela torna su Rai 1 in replica

Nuovo appuntamento con Alberto Angela e la sua serie di Stanotte a. L’appuntamento di oggi, 8 aprile 2020, è con Stanotte a San Pietro, un nuovo viaggio nelle bellezze d’Italia che fa tappa al Vaticano, per scoprire tutti i segreti e le bellezze contenute nella Basilica che rappresenta il centro della cristianità.

Stanotte a San Pietro, con il racconto di Alberto Angela, è dunque un nuovo episodio dopo quelli trasmessi sempre su Rai 1 con al centro Venezia e Firenze. Appuntamento stasera, 8 aprile 2020, in prima serata su Rai 1 dalle 21.25 con Stanotte a San Pietro. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti.

Stanotte a San Pietro, le anticipazioni della puntata in replica

Solo pochi giorni fa le immagini di Papa Francesco in una piazza San Pietro vuota durante la speciale benedizione Urbi et Orbi per l’emergenza Coronavirus hanno fatto il giro del mondo. Gesti e momenti storici, che verranno ricordati anche quando la pandemia sarà superata. E poi ci sono le bellezze che da sempre animano San Pietro e il Vaticano, centro di quella cristianità che resiste dopo oltre 2000 anni di storia.

Così, in questa fase difficile per tutti a causa della quarantena, la Rai ha deciso di riproporre in replica gli appuntamenti di Stanotte a… con Alberto Angela. Questa sera, 8 aprile 2020, va in onda Stanotte a San Pietro, un viaggio di Alberto Angela tra i tesori artistici del Vaticano, ancora più maestoso e suggestivo perché compiuto di notte, quando finalmente le opere d’arte possono, nel silenzio assoluto, raccontare i segreti di una bellezza che incanta da secoli. Un patrimonio storico e artistico unico al mondo da scoprire o rivedere, in attesa di poterli visitare presto dal vivo.

Una grande produzione – frutto della collaborazione tra Rai e Vaticano – che come sempre prevede ospiti d’eccezione come Giancarlo Giannini e Carlo Verdone. Al massimo anche l’uso dei mezzi tecnologici per offrire ai telespettatori un’esperienza visiva e d’immersione uniche. Stanotte a San Pietro, infatti, si avvale della tecnologia 4K HDR per proporre spettacolari riprese con droni, effetti speciali, minifiction.

Un viaggio unico, in piena notte, con Alberto Angela che porta gli spettatori alla scoperta di monumenti famosi – come la cupola, la sublime Pietà, gli affreschi della Cappella Sistina, ma anche i bellissimi giardini vaticani, immersi nella quiete. Sulle tracce dell’anziano Michelangelo e del giovane Raffaello, sarà possibile vedere anche luoghi normalmente chiusi al pubblico come l’Archivio segreto, la gendarmeria, la caserma delle Guardie Svizzere.

Potrebbero interessarti Grande Fratello Vip: anticipazioni sulla finale e finalisti Maltese – Il romanzo del commissario: la trama della terza puntata. Le anticipazioni Maltese – Il romanzo del commissario: cosa è successo nell’ultima puntata

Ma non solo. È anche il racconto di una storia di potere, spiritualità e mecenatismo che ha conosciuto momenti fulgidi ma anche drammatici. Quello di stasera è un programma di Alberto Angela diretto da Gabriele Cipollitti, scritto con Aldo Piro, Etra Palazzi, Carlotta Ercolino, Paola Miletich, Vito Lamberti ed Emilio Quinto. Appuntamento dunque con la replica di Stanotte a San Pietro per stasera, 8 aprile 2020, in prima serata su Rai 1 dalle 21.25.