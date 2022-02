Stai lontana da me: trama, cast e streaming del film

Stasera, 17 febbraio 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Stai lontana da me, film del 2013 diretto da Alessio Maria Federici, con protagonisti Enrico Brignano e Ambra Angiolini. Il film è un remake del film francese del 2010 Per sfortuna che ci sei (La Chance de ma vie) diretto da Nicolas Cuche. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Jacopo Leone è uno dei migliori consulenti di coppia in circolazione, che riesce a risolvere i problemi di coppie in crisi con estrema disinvoltura. Peccato però che la sua vita sentimentale sia un disastro. Fin da bambino porta sfortuna a tutte le donne che si sono fidanzate con lui, che rimangono coinvolte in bizzarri e tragicomici incidenti per colpa di una sua vecchia compagna di scuola, Simona, che lo ha maledetto per averla tradita davanti ai suoi occhi. Ormai adulto cerca in tutti i modi di non avvicinarsi ad una donna e di rimanere single. Un giorno incontra Sara, affascinante architetto di cui si innamora all’istante. Lei lo ricambia, ma dovrà resistere a tutte le disavventure e sfortune che la colpiscono. Inizialmente rimane con Jacopo ma quando lei scambia un cd con la presentazione di una Chiesa da mostrare al papato con un porno di Jacopo che lui dava alle coppie, lo lascia. Quindi Jacopo va a consolarsi dai genitori in campagna dove scopre che loro, ai quali aveva fatto la prima consulenza in un momento difficile, in verità sono separati da anni e avevano finto per far piacere al figlio.

Stai lontana da me: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Stai lontana da me, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Enrico Brignano: Jacopo Leone

Ambra Angiolini: Sara

Anna Galiena: Lorenza Bra

Giampaolo Morelli: Mirko

Fabio Troiano: Fabrizio

Giorgia Cardaci: Sofia

Giorgio Colangeli: padre di Jacopo

Gianna Paola Scaffidi: madre di Jacopo

Massimiliano Vado: Guido

Michela Andreozzi: Silvia

Fabrizia Sacchi: Simona

Simona Caparrini: Giulia, moglie sottomessa

Streaming e tv

Dove vedere Stai lontana da me in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 17 febbraio 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it