Sposa in rosso: il cast (attori) del film su Rai 1

Qual è il cast (attori) de Sposa in rosso, il film del 2022 diretto da Gianni Costantino in onda su Rai 1 stasera, mercoledì 5 febbraio 2025? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Eduardo Noriega: Leòn Martin Espada

Sarah Felberbaum: Roberta Madonia

Anna Galiena: Lucrezia Madonia

Dino Abbrescia: Sauro Madonia

Cristina Donadio: Giada

Massimo Ghini: Giorgio

Roberta Giarrusso: Rita

Maurizio Marchetti: Alberto Madonia

Gino Nardella: Don Giulio

Ippolita Baldini: Viktoria Sanfelice

Stefano Pesce: Antongiulio

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Sposa in rosso, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 5 febbraio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.