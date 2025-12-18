Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 18 dicembre 2025

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 18 dicembre 2025.

Anticipazioni e ospiti

Ultimo appuntamento di stagione per Splendida Cornice in onda giovedì 18 dicembre in prima serata su Rai 3 prima della pausa natalizia. Il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari saluta il pubblico con una serata speciale all’insegna di cultura, ironia e buon intrattenimento. Ricco il parterre di ospiti di questo finale di stagione, a cominciare da Renzo Arbore, rivoluzionario pilastro dell’intrattenimento italiano, che presenterà anche il suo ultimo libro “Mettetevi comodi”.

In studio, Pietro Sermonti, tra i protagonisti della seconda stagione della serie “Gigolò per caso – La sex guru”, Michele Riondino, dal 25 dicembre al cinema con il film “Il Primavera”, e Zerocalcare, autore e fumettista tra i più amati del panorama italiano contemporaneo, con la sua nuova opera dal titolo “Il nido dei serpenti”. E ancora, il giornalista e critico letterario Piero Dorfles, con il suo ultimo libro “Amblimblè”, e il divulgatore culturale Edoardo Prati, attualmente in tournée con lo spettacolo “Cantami d’amore”. Non mancheranno le performance musicali, con la cantautrice Syria, protagonista di un’esibizione dal vivo, e l’attrice e cantante Silvia Annichiarico, che porterà in scena un medley speciale in omaggio a Renzo Arbore.

Spazio anche alla danza, con una performance dedicata a Josephine Baker, tratta dallo spettacolo celebrativo per il 50° anniversario della sua scomparsa, firmata dalla coreografa Erika Rombaldoni e interpretata dai ballerini Mahelys Beautes, Marco Mantovani, Luigi Turetti e Bryan Ramirez. Come da tradizione, il pubblico è protagonista: spettatori attivi e autocertificati nelle diverse categorie sociali — dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo — pronti a confrontarsi con i “competenti” in studio. Quattro esperti di grande autorevolezza: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e l’esperto di alimentazione Alberto Grandi. Completano la puntata la supervisione ortografica affidata ad Andrea Maggi, i reportage d’arte realizzati da Alessandro Arcodia, l’immancabile “Agenda Mercadini” narrata da Roberto Mercadini e, per accompagnare le performance dal vivo, l’inconfondibile autoradio del programma insieme alla band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con alla chitarra Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.