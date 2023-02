Spie sotto copertura: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film su Italia 1

Stasera, sabato 11 febbraio 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Spie sotto copertura, film d’animazione del 2019 diretto da Nick Bruno e Troy Quane. La pellicola è l’adattamento cinematografico del cortometraggio animato del 2009 Pigeon: Impossible di Lucas Martell. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Walter Beckett è un bambino geniale che ama inventare e costruire gadget, tutti strumenti che servono come protezione. La madre, che fa la poliziotta, è felice dei lavori del figlio, e lo incoraggia facendogli capire che non è “strano” come lo considerano a scuola, ma che è un bambino dotato che crescendo sarà capace di fare grandi cose, tra cui salvare le persone grazie ai suoi dispositivi.

14 anni dopo, Lance Sterling, l’agente segreto più acclamato e famoso del mondo, sta cercando di svolgere la sua missione: recuperare una valigetta, contenente un potente e sofisticato drone. Cercando di prendere la valigetta, Lance si trova a dover combattere contro Killian, un uomo malvagio con un braccio robotico, compratore del drone. Killian si rivela essere molto abile nel combattimento, tanto da poter sconfiggere Lance. Durante lo scontro, Killian scannerizza la faccia di Lance con il suo occhio sinistro. Mentre Killian cerca di fuggire con la valigetta usando un elicottero, Lance è tenuto occupato dagli uomini di Killian. Lance riesce però a scappare, a raggiungere l’elicottero e a prendere la valigetta.

Tornato nella base dell’Intelligence, per sbaglio aziona un dispositivo che lo ricopre di brillantini. Lance scopre che ciò è avvenuto per colpa di Walter Beckett, che ha modificato i suoi dispositivi. Walter progetta congegni per agenti segreti e tutti pensano che sia un tipo strano, perché ha ideato come armi speciali bombe glitter, abbracci gonfiabili e gattini dallo sguardo irresistibile, convinto che sia meglio unire le persone che farle esplodere. Quando Walter incontra Lance, pensa che insieme possano fare la differenza ma il miglior agente segreto del mondo non ha nessun intenzione di ascoltare le sue idee rivoluzionarie. Dopo una lite, Lance arriva addirittura a licenziare Walter. Andato dal capo dell’Intelligence, Lance si accorge che la valigetta è vuota. Il capo dell’Intelligence, scocciata dalla missione disastrosa, vuole affiancargli una squadra di supporto. Lance invece ama giocare da solo e ritiene di non aver bisogno dell’aiuto di nessuno. Poco dopo Lance viene arrestato per aver commesso dei crimini, che però lui nega di aver commesso. Infatti Lance si ricorda che Killian gli aveva scannerizzato la faccia. Infatti è proprio Killian a commettere quei crimini, ma la colpa ricade su Lance. Quest’ultimo riesce però a sfuggire all’arresto. Lance ormai è licenziato.

Spie sotto copertura: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama di Spie sotto copertura, ma quali sono i personaggi e doppiatori del film d’animazione? Di seguito l’elenco completo:

Marco Vivio: Lance Sterling

Riccardo Suarez: Walter Beckett

Eleonora Reti: Marcy Kappel

Riccardo Rossi: Killian

Alessandro Campaiola: agente K

Franca D’Amato: Gioia Tristina

Valentina Favazza: Wendy Beckett

Giulia Santilli: Occhio

Stefano Crescentini: Orecchio

Streaming e tv

Dove vedere Spie sotto copertura in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 11 febbraio 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.