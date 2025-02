Speciale Ulisse, il piacere della scoperta – Pompei una grande scoperta: anticipazioni, ospiti e streaming

Questa sera, mercoledì 26 febbraio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Speciale Ulisse, il piacere della scoperta – Pompei: una grande scoperta, programma di Alberto Angela che va in onda per “soli” 15 minuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nella Regio IX di Pompei una nuova inattesa scoperta: un grande affresco, una megalografia (ciclo di pitture a grandi figure) a tema dionisiaco. Alberto Angela, in esclusiva, mostrerà queste ed altre straordinarie scoperte del Parco archeologico di Pompei. Si vedranno alcuni ambienti, tra cui un salone da banchetti con incredibili pareti affrescate dai colori ancora vivissimi: su uno sfondo rosso pompeiano emergono figure intere molto simili a quelle della Villa dei Misteri seppur con uno stile differente. Si tratta di quello che fu un ambiente sontuoso dove non è difficile immaginare fastosi ricevimenti in cui gli invitati, sdraiati su triclini mangiavano, bevevano e assistevano a piccoli spettacoli. Il salone era coperto da una volta a botte (di cui si vedrà la ricostruzione grafica) con cassettoni decorati e tutto l’ambiente si affacciava su un grande giardino ancora da scoprire sotto i lapilli. Si intuisce come i pavimenti fossero decorati con piastrelle di costosi marmi colorati mentre gli affreschi rappresentano satiri e baccanti danzanti che celebrano il dio Dioniso, suonando cembali e doppi flauti o esibendo sacrifici. Una scoperta unica nel suo genere su cui si parlerà a lungo e che racconta nuovi aspetti della storia passata e della vita a Pompei.

Streaming e tv

Dove vedere Speciale Ulisse, il piacere della scoperta – Pompei: una grande scoperta in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – mercoledì 26 febbraio 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.