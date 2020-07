Sorelle, le anticipazioni della seconda puntata in onda su Rai 1

Torna l’appuntamento settimanale con Sorelle, la fiction di Rai 1 in replica che ha preso il posto di The Resident 2. La fiction vede protagonista Anna Valle, che interpreta Chiara, un’avvocatessa di successo che ha dovuto lasciare Roma e la carriera per prendersi cura dei suoi nipoti, poiché sua sorella Elena è scomparsa nel nulla e la polizia teme che sia stata uccisa. La vita di Chiara cambia radicalmente, è costretta a mettere in pausa tutto ciò che la riguarda per tornare a Matera, dov’è nata, e scoprire cos’è successo alla sorella. Ma quali sono le anticipazioni della seconda puntata di Sorelle, in onda martedì 28 luglio 2020 in replica su Rai 1?

Nella seconda puntata di Sorelle, vediamo la storia riprendere esattamente da dov’era finita la prima puntata. Un cadavere è stato trovato nel fiume e la polizia – come Chiara – teme che possa trattarsi del corpo di Elena. E quel timore diventa realtà. Chiara è incredula, non riesce a capire come sia potuto accadere. Sua sorella non se lo meritava. Intanto s’iniziano a valutare alcune ipotesi e salta fuori anche la possibilità di un suicidio, un’ipotesi che però viene prontamente scartata, anche perché tutti i fatti puntano a un omicidio. Ad aiutare Chiara nelle indagini sarà anche Daniele, il suo fidato collaboratore da sempre innamorato di lei. Cosa sarà successo ad Elena? Chi l’avrà uccisa?

Antonia intanto continua a credere che Elena sia viva. La macchina della ragazza è stata ritrovata in un burrone, al suo interno c’erano 5000 euro in contanti e tracce di sangue sul sedile. Secondo i risultati dell’autopsia, la donna è morta per annegamento.

Roberto, il padre dei ragazzi, confessa a Chiara di aver mentito alla polizia: la notte in cui è scomparsa Elena lui era tornato a Matera, voleva parlarle ma non l’ha mai trovata. La polizia, grazie alla telecamere, scoprirà il suo segreto. Sorelle vi aspetta con la seconda puntata questa sera, martedì 28 luglio 2020, in prima serata su Rai 1.

