Sissi 4: il cast (attori e personaggi) della serie

Arriva su Canale 5 dal 5 agosto 2025 Sissi 4, la quarta stagione della serie in prima visione e in esclusiva. Si tratta in tutto di sei episodi, divisi in due serate. Qual è il cast di Sissi 4? Ritroviamo nella serie tutti gli attori amati dal pubblico nelle passate stagioni. Ma non mancheranno diverse new entry. Protagonista è ancora l’attrice svizzera-americana Dominique Devenport, affiancata da Jannik Schümann.

Dominique Devenport (Elisabetta “Sissi” d’Austria-Ungheria)

Jannik Schümann (Imperatore Franz Joseph I d’Austria)

Julia Stemberger (Duchessa Ludovika)

Désirée Nosbusch (Arciduchessa Sophie)

Tanja Schleiff (Contessa Esterhazy)

Marcus Grüsser (Duca Max)

David Korbmann (Conte Grünne)

Arian Wegener (Principe ereditario Rodolfo)

Rick Okon (fratello di Sissi, Louis)

Philine Schmölzer (Sophie Charlotte)

Klaus Steinbacher (Georg Basselet di La Rosée)

Gustav Schmidt (re Ludovico II)

Antonia Moretti (Henriette Mendel)

Quante puntate

Abbiamo visto il cast, ma quante puntate sono previste? La quarta stagione è composta da sei episodi. Canale 5 trasmette tre episodi a serata, per un totale quindi di due serate. Ecco la programmazione completa (potrebbe subire variazioni).