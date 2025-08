Sissi 4: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 5 ag0st0

Questa sera, 5 agosto 2025, va in onda la prima puntata di Sissi 4, la nuova stagione della serie di grande successo, giunta all’ultimo capitolo. Il serial narra – in chiave più contemporanea – una coppia che, si ama, si desidera, si sceglie, costantemente combattuta tra problemi personali e lotte di potere. Una rilettura di fatti storici pensata per una nuova generazione di spettatori, più vicina alla reale figura storica di Sissi, con scene ricche di passione, azione, e l’amore tra Kaiserin e Kaiser. Ma vediamo insieme le anticipazioni di questa sera.

Trama e anticipazioni

La stagione si apre con Sissi che ha una seria caduta da cavallo a Corfù. Questo, mentre il fratello dell’Imperatrice, Louis, riceve del padre la benedizione al fidanzamento con Henriette Mendel, una cantante lirica.

Giunta la notizia dell’incidente, il duca di Baviera viene colpito da un infarto e per non metterne in pericolo la guarigione Franz nasconde a Sissi le drammatiche condizioni del padre.

Cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Sissi 4? Ritroviamo nella serie tutti gli attori amati dal pubblico nelle passate stagioni. Ma non mancheranno diverse new entry. Protagonista è ancora l’attrice svizzera-americana Dominique Devenport, affiancata da Jannik Schümann