Single ma non troppo: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 19 gennaio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Single ma non troppo (How To Be Single), film del 2016 diretto da Christian Ditter basato sul romanzo di Liz Tuccillo, da cui prende lo stesso nome, e che vede come protagoniste Dakota Johnson, Rebel Wilson, Alison Brie, Leslie Mann, Nicholas Braun, Jason Mantzoukas e Damon Wayans, Jr. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alice prende un periodo di pausa dal suo ragazzo Josh, la sua metà dai tempi del college. Si trasferisce a New York per lavorare come assistente legale e va a vivere con la sorella Meg, di professione ginecologa. Alice stringe amicizia con una collega piuttosto folle, Robin, che trascorre le sue serate tra feste e storielle da una notte e via. Le due escono assieme e Robin le presenta Tom, un barista scapolo che ha avuto molte relazioni casuali. Convinta da Robin, Alice passa la notte con lui, che però le spiega di non volere una relazione seria, la ragazza rimane turbata perché non è interessata a legami superficiali. Alice decide quindi di incontrare Josh in un ristorante per dirgli che è pronta per tornare insieme a lui, l’ex fidanzato, dal canto suo, le rivela che non è più possibile una loro riconciliazione perché ormai sta frequentando un’altra ragazza. Nel frattempo, la sorella maggiore di Alice, Meg, capisce di volere un figlio, ma essendo single decide di farlo mediante un donatore di sperma. Rimane così incinta ma poco tempo dopo inizia una relazione con un collega di Alice, Ken, al quale nasconde la sua gravidanza. Intanto, nel bar di Tom, Lucy una cliente e amica del barista, è decisa a trovare l’uomo della sua vita, ha una serie di incontri con uomini conosciuti tramite siti web, sfortunatamente però finiscono tutti male. Tom assiste a tutto ciò all’inizio con curiosità, ma pian piano capisce di provare qualcosa per l’amica Lucy. Alice disperata dopo essere stata lasciata da Josh, nel tentativo di riprendersi, decide di partecipare al Wesleyan Alunni Networking Event, il ritrovo degli ex alunni della Wesleyan, dove incontra un uomo di nome David.

Single ma non troppo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Single ma non troppo, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dakota Johnson: Alice

Rebel Wilson: Robin

Alison Brie: Lucy

Leslie Mann: Meg

Nicholas Braun: Josh

Jason Mantzoukas: George

Damon Wayans Jr.: David

Colin Jost: Paul

Jake Lacy: Ken

Anders Holm: Tom

Sarah Ramos: Michelle

Nick Bateman

Streaming e tv

Dove vedere Single ma non troppo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 19 gennaio 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.