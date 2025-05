Simona Ventura torna all’Isola dei Famosi: la Rai le taglia il compenso

Simona Ventura torna all’Isola dei Famosi. Questa volta nelle vesti di opinionista. Ma il programma va in onda su Canale 5, mentre la showgirl è ancora sotto contratto con la Rai. La tv di Stato, quindi, ha deciso di decurtare il compenso previsto per lei. Lo rivela l’agenzia di stampa Adnkronos citando come fonte “ambienti televisivi”.

Secondo quanto ricostruito, la Rai aveva previsto di affidare a Ventura un nuovo adventure game, L’ignoto, che dovrebbe andare in onda il prossimo autunno in prima serata. L’idea era quella di affiancare questo nuovo impegno a quello che già vede la conduttrice – insieme a Paola Perego – al timone di Citofonare Rai2, in onda alla domenica mattina su Rai 2.

Ma Ventura avrebbe deciso di declinare l’offerta pur di tornare all’Isola dei Famosi. A questo punto Viale Mazzini avrebbe rimesso mano al suo contratto riducendo il compenso pattuito. Tra le richieste avanzate dal servizio pubblico ci sarebbe anche l’indicazione di non andare in onda al lunedì per distanziare l’esposizione mediatica della showgirl rispetto alla messa in onda domenicale di Citofonare Rai2. Ventura aveva già chiesto e ottenuto una deroga dalla Rai per poter essere ospite fissa al Tavolo di Che Tempo Che Fa, sul Nove, in questa e nella prossima stagione.

La showgirl in passato ha partecipato all’Isola dei Famosi sia come conduttrice sia come concorrente. Fu lei a condurre il programma nelle sue prime otto edizioni, tra il 2003 e il 2011 su Rai 2, mentre nel 2016 fu tra i concorrenti quando lo show, in onda su Canale 5, era condotto da Alessia Marcuzzi. Quest’anno la trasmissione sarà guidata da Veronica Gentili.

