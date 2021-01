Chi è Silvia Gandini, la Secchiona de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021

Chi è Silvia Gandini, una delle secchione de La pupa e il secchione e Viceversa 2021, in onda su Italia 1? Si tratta di una ragazza di 28 anni di Varese, fisico atletico e cervello da secchiona, severa con sé stessa e soprattutto con gli altri. Silvia sta completando il V percorso accademico: ha due triennali, due magistrali e un diploma. È fisioterapista, nutrizionista, osteopata e sta conseguendo la laurea magistrale in Scienze delle attività motorie. Si occupa di sport seguendo gli atleti a 360° allo scopo di ottimizzare le loro prestazioni.

Si definisce “bacchettona” e la irrita pensare che una donna possa far carriera solo perché ha un’immagine gradevole. Per lei testa, formazione e cultura sono essenziali. La Secchiona non si concede vizi e sfizi. È convinta che nella vita ci vogliano impegno e rigore. Il suo account Instagram @gandina9 conta quasi 11 mila followers.

Su Dottori.it, è possibile consultare il curriculum professionale: “Silvia Gandini si è diplomata in Osteopatia a seguito di un percorso quinquennale e di esame di iscrizione al Registro Osteopati d’Italia (ROI) con borsa di studio per tutti e cinque gli anni. Si è laureata in Fisioterapia a Varese con 110 e Lode e in Scienze Motorie a Roma con 110 e Lode. Attualmente sta completando un percorso di studi magistrale in Scienze della Nutrizione Umana. Lavora a Varese presso il suo studio privato ed è docente presso i corso di formazione di Edi Academy a Milano per medici, fisioterapisti e laureati in scienze motorie nell’ambito della postura. Collabora con la Federazione Italiana di Atletica Leggera e con varie società sportive come fisioterapista e osteopata”.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Silvia Gandini, ma dove vedere La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata (ore 21,20) su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione ondemand.

