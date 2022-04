Si accettano miracoli: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, giovedì 14 aprile 2022, alle ore 21:20 va in onda Si accettano miracoli, un film del 2015 diretto ed interpretato da Alessandro Siani. Si tratta del secondo esperimento alla regia per l’attore comico napoletano dopo il successo raggiunto con Il principe abusivo. Nel cast appare anche per l’ultima volta Camillo Milli. Ma qual è la trama e chi c’è nel cast? Scopriamolo insieme.

Trama

Il film racconta di Fulvio, che di professione è un tagliatore di teste presso una multinazionale. Dipinto come un uomo senza scrupoli, il protagonista in genere pota i rami secchi senza rimorso. Eppure il karma colpisce perché un giorno Fulvio viene licenziato in tronco. E la sua reazione non è delle migliori. Di conseguenza viene punito con un mese di servizi sociali da scontare presso casa di suo fratello, Don Germano. Quest’ultimo è il parroco di un piccolissimo borgo del Sud d’Italia. Vivendo a stretto contatto con quella comunità, Fulvio comprende che soltanto un miracolo potrebbe aiutarli e, lavorando in segreto, decide di concretizzarne uno. E la sua strategia inizialmente sembra essere un successo perché quel borgo dimenticato diventa un’attrazione turistica. Quando poi il Vaticano invia vescovi sul posto per indagare, Fulvio capirà di aver fatto il passo più lungo della gamba.

Si accettano miracoli: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama di Si accettano miracoli, scopriamo invece chi fa parte del cast. Di seguito vi alleghiamo una tabella con il nome degli attori e i relativi personaggi:

Alessandro Siani: Fulvio Canfora

Fabio De Luigi: Don Germano Canfora

Serena Autieri: Adele Canfora

Ana Caterina Morariu: Chiara

Giovanni Esposito: Vittorio

Giacomo Rizzo: Carmine

Salvatore Misticone: Candidato al miracolo

Gennaro Di Biase: Candidato al miracolo

Loredana Simioli: Candidata al miracolo

Lello Musella: 1° Chierichetto Ultrà

Pasquale Palma: 2° Chierichetto Ultrà

Paolo Triestino: Esaminatore commissione vaticana

Massimiliano Gallo: Galliano

Francesco Procopio: Umberto

Gigi Savoia: il ristoratore

Ciro Giustiniani: Un pellegrino

Francesco Bocchetti: Francesco detto “Mariolino”

Andrea Canfora: Andrea

Gennaro Guazzo: Sandrino

Enzo Casertano: Staiano

Streaming e TV

Ma dove vedere Si accettano miracoli in diretta TV e live streaming? Il film, come già anticipato, approda in prima serata su Rai 2 giovedì 14 aprile 2022 alle ore 21:20. Per seguire la commedia in diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 2 del telecomando, oppure al tasto 502 per la versione HD così come al tasto 102 per la pay-tv di Sky. Se invece volete seguire il film in live streaming allora dovete accedere a RaiPlay, il servizio streaming messo a disposizione da Viale Mazzini. Si tratta di una piattaforma gratuita previa registrazione che consente di seguire in diretta o di recuperare puntate già andate in onda. Si può utilizzare via desktop così come via app.