She Saved Me – Sopravvissuta: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 26 novembre 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda She Saved Me – Sopravvissuta, film drammatico del 2022 diretto da Ionut Teianu con Juliette Roudet e Laura Sepul. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta delle vite intrecciate di Laura (Juliette Roudet) e Julie (Laura Sepul), mentre viaggiano tra il loro passato e il presente. Questo avviene nel dicembre 2019, durante il processo alle assise di Eric, l’ex compagno di Laura. Nella notte dal 16 al 17 aprile 2018, ha cercato di ucciderla strangolandola, davanti alla loro figlia di 2 anni Alice. In tribunale, Laura testimonia. E racconta il suo passato con Eric: il suo incontro con questo agente immobiliare della società in cui è temporanea; il rapido, troppo rapido inizio di una relazione intensa; l’alcolismo di Eric; annuncio della sua gravidanza. Parallelamente, si svolge anche la storia di Julie. Dall’incontro con Tony nel bar dove lavora nasce una vita di due, poi di quattro…

She Saved Me – Sopravvissuta: il cast del film

Abbiamo visto la trama di She Saved Me – Sopravvissuta, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Juliette Roudet: Laura

Laura Sepul: Julie

Streaming e tv

Dove vedere She Saved Me – Sopravvissuta in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 26 novembre 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.