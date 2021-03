Sergio Rubini, l’ospite de Lo Stato Sociale al Festival di Sanremo 2021

Chi è Sergio Rubini, l’ospite che duetta con Lo Stato Sociale durante la terza puntata del Festival di Sanremo 2021, in onda questa sera, giovedì 4 marzo, su Rai 1? Si tratta di un attore, regista e sceneggiatore. Sergio Giuseppe Rubini nasce a Grumo Appula, in provincia di Bari, il 21 dicembre del 1959. Figlio di un capostazione, dopo la maturità scientifica si trasferisce a Roma dove frequenta l’Accademia nazionale d’arte drammatica senza, però, portare a termine gli studi.

Dopo alcune esperienze in ambito radiofonico, esordisce sul grande schermo con la pellicola Figlio mio, infinitamente caro…, lavorando successivamente anche nelle pellicole Desiderando Giulia e Il caso Moro. Nel 1987 viene scelto da Federico Fellini per il film Intervista, in cui ricopre proprio il ruolo di Fellini da giovane.

La vera svolta, però, arriva nel 1989 quando incontra l’autore e sceneggiatore Umberto Marino, con il quale inizia un lungo sodalizio artistico. Nel 1990 fa il suo esordio dietro la macchina da presa con il film La stazione, con cui vince la Settimana internazionale della critica al Festival Internazionale del Cinema di Venezia.

Seguono numerosi altri film sia da regista che da interprete, tra cui spicca anche una parte nella produzione internazionale La passione di Cristo, diretto da Mel Gibson. Da diversi anni è docente di recitazione cinematografica presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica, mentre nel 2020 ha realizzato e interpretato uno spot pubblicitario per la Barilla.

Sposato dal 1991 al 1993 con la collega Margherita Buy, con la quale ha lavorato in numerose pellicole anche dopo il divorzio, nel 2021 salirà sul palco del teatro Ariston, dove, nel corso della terza puntata del Festival di Sanremo (qui tutte le notizie sulla kermesse), duetterà con Lo Stato Sociale e una delegazione de “I lavoratori dello spettacolo” sulle note del brano Non è per sempre degli Afterhours.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Potrebbero interessarti Sanremo 2021, gli abiti de La rappresentate di lista per la terza serata del Festival Sanremo 2021, gli abiti di Vittoria Ceretti al Festival: vestiti, stilista, look Sanremo 2021, gli abiti de Lo Stato Sociale per la terza serata del Festival