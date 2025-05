Senza rimorso: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 15 maggio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Senza rimorso, film del 2021 diretto da Stefano Sollima. La pellicola, con protagonista Michael B. Jordan, è l’adattamento cinematografico del romanzo del 1993 Senza rimorso scritto da Tom Clancy. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In Siria, una squadra di Navy SEAL, guidata dal capo senior John Kelly, salva un agente della CIA preso in ostaggio da sospetti membri dell’Isis. I SEAL sono scioccati nello scoprire che i rapitori non erano membri dell’ISIS ma in realtà militari russi. Tre mesi dopo, in apparente rappresaglia per il loro ruolo nella missione, i SEAL vengono uccisi di nascosto uno per uno dagli agenti russi dell’FSB. La moglie incinta di Kelly, Pam, viene uccisa quando i russi irrompono nella loro casa. Nonostante sia stato colpito più volte lui stesso, Kelly riesce a uccidere tutti gli aggressori tranne uno prima di essere portato d’urgenza in ospedale. Nel frattempo, a Washington, l’amica di Kelly ed ex membro del team SEAL, il tenente comandante Karen Greer, incontra l’ufficiale della CIA Robert Ritter e il segretario alla Difesa Thomas Clay per discutere di come l’FSB ha scoperto le identità dei SEAL e per esaminare le opzioni di risposta. Le notizie trapelate dell’attacco senza precedenti della Russia sul suolo americano hanno causato un ulteriore inasprimento del rapporto già teso tra le due nazioni, causando probabilmente una nuova guerra fredda.

Guarito dalle sue ferite, Kelly rintraccia un diplomatico russo corrotto, che ha rilasciato i passaporti agli agenti dell’FSB, e lo costringe sotto la minaccia delle armi a rivelare il nome dell’assassino sopravvissuto, prima di ucciderlo. Mandato in prigione per il crimine, Kelly contratta la via d’uscita rivelando che l’agente evaso è Victor Rykov, un ex ufficiale di Specnaz che si trova attualmente nascosto a Murmansk, in Russia. Kelly vola in Russia con Greer e un team operativo della CIA con l’intento di preformare un inserimento HALO al largo della costa russa. Il loro aereo viene intercettato da un caccia russo e abbattuto nel mare di Barents. Kelly, Greer e i membri della squadra sopravvissuti si dirigono verso Murmansk, per mezzo dello “Zodiac Futura Commando”, dove incontrano Ritter. Kelly è sospettoso di Ritter e lo incolpa per le fughe di notizie di intelligence, ma Ritter giura di non essere il responsabile, quindi procedono con la missione. Localizzano Rykov in un complesso di appartamenti dove Kelly esce dalla missione per uccidere Rykov invece di prenderlo vivo come previsto. Quando Kelly affronta Rykov, scopre che indossa un giubbotto suicida e afferma di essere una risorsa della CIA sotto copertura. Rykov fa esplodere il giubbotto, uccidendosi mentre la squadra viene bloccata dal pesante fuoco dei cecchini. Il team si rende conto che la missione era una trappola e che avrebbero dovuto essere catturati sul suolo russo per iniziare una guerra.

Senza rimorso: il cast

Abbiamo visto la trama di Senza rimorso, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Michael B. Jordan: John Kelly

Lauren London: Pam Kelly

Jodie Turner-Smith: Karen Greer

Jamie Bell: Robert Ritter

Guy Pearce: Clay

Todd Lasance: Dallas

Jack Kesy: Thunder

Cam Gigandet: Keith Webb

Luke Mitchell: Rowdy King

Brett Gelman: Viktor Rykov

Merab Ninidze: Andre Vaseliev

Colman Domingo: pastore West

Streaming e tv

Dove vedere Senza rimorso in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 15 maggio 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.