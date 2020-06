Senza respiro, il doc prodotto da Petrolio Documentari stasera su Rai 2

Questa sera, giovedì 11 giugno 2020, va in onda in prima visione su Rai 2 Senza respiro, il primo documentario prodotto dalla direzione Rai Documentari, che vede la partecipazione della redazione di “Petrolio Documentari”. Un racconto inedito e in prima linea, registrato durante i mesi più duri dell’emergenza Coronavirus.

Senza respiro, in onda questa sera dalle 21.20 su Rai 2, è frutto del gruppo di lavoro di Petrolio Doc, la linea di approfondimento della Direzione Produzione Documentari, che coniuga materiali della Rai, PBS, ARTE a quelli di film maker indipendenti. Una prova corale per raccontare il dramma umano vissuto da pazienti e medici nella lotta al Covid-19.

Un racconto emotivo, che analizza le ferite lasciate dalla pandemia, e lo shock vissuto da tante persone. Grazie all’esclusivo accesso alle corsie della terapia intensiva dell’Ospedale di Cremona, ai ritratti di medici, infermieri e pazienti, Senza Respiro restituisce in dettaglio la potenza traumatica dell’esperienza vissuta.

Un viaggio nella sofferenza umana, una sintesi tra cinema e informazione di grandissima potenza emotiva dove l’ossigeno, e la sua mancanza, diventa alternativamente vita e sofferenza. Rai Documentari, insieme all’americana PBS, alla franco-tedesca ARTE e all’equipe di Petrolio ha raccolto, giorno dopo giorno, le storie di donne e uomini, medici, infermieri e pazienti che hanno combattuto contro il virus.

Un viaggio nei mesi che abbiamo appena vissuto, negli ospedali, dove la sofferenza causata da Covid-19 si è manifestata nelle forme più drammatiche, durante i momenti più duri, tra paura e speranza, ha segnato per sempre la nostra generazione. Un racconto corale tra Cremona, Piacenza, Bergamo e Codogno, dove tutto è cominciato, dai primi contagi, ai ricoveri e le morti in solitudine, sino al lento risveglio delle città. Senza respiro è realizzato con brani tratti dal documentario “Inside Italy’s Covid” di Sasha Joelle Achilli, PBS/FRONTLINE. Appuntamento con la puntata speciale di Petrolio per stasera, 11 giugno 2020, su Rai 2 dalle 21.20.

Potrebbero interessarti Che Dio ci aiuti: cosa è successo nella prima puntata (replica) Ogni cosa è illuminata: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3 Che Dio ci aiuti 5: la trama e il cast della seconda puntata (episodi 3 e 4)