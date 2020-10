Selvaggia Roma, chi è la probabile nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Dovrebbe fare il suo ingresso stasera, lunedì 19 ottobre 2020, nella casa del Grande Fratello Vip Selvaggia Roma, bellissima modella e influencer, che il grande pubblico ha già conosciuto per la sua partecipazione a Temptation Island nel 2017, in coppia con Francesco Chiofalo. Ma chi è Selvaggia Roma? Qual è la sua carriera, il lavoro, la vita privata, il fidanzato e il profilo Instagram? Scopriamolo insieme.

Chi è: età, lavoro, biografia, carriera

Classe 1990, Selvaggia è nata a Roma il 29 ottobre. Ha origini arabo-cubane e un fisico mozzafiato, costellato da diversi tatuaggi, una sua grande passione. Ama tenersi in forma andando in palestra ed ha fatto la ballerina. Ha già maturato diverse esperienze televisive. Ad esempio a partecipato a Uomini e Donne per corteggiare Alessio Lo Passo.

Nel 2017, dopo essersi fidanzata con Francesco Chiofalo, ha partecipato al viaggio nei sentimenti di Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia. I due alla fine del programma si sono lasciati dopo una convivenza di cinque anni. Per quanto riguarda il suo lavoro, sappiamo che Selvaggia Roma ha lavorato in un breakfast della Capitale di proprietà del suo ex fidanzato Francesco Chiofalo. Attualmente è una speaker radiofonica per la radio romana Elleradio, ma fa anche la modella ed è un’influencer con moltissimi followers su Instagram.

Ha ricevuto molte critiche per essersi rifatta il seno. Dopo la fine di Temptation Island ha aumentato il volume delle labbra in modo molto evidente tanto da ammetterlo pubblicamente. Secondo i rumors, Selvaggia è pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Si è detta molto interessata a Pierpaolo Petrelli, che in questi giorni ha ricevuto il due di picche dalla Gregoraci, ed è molto amica di Enock Barwuah, fratello del calciatore Mario Balotelli.

Selvaggia Roma, vita privata: fidanzato e Instagram

Dopo la fine della travagliata storia con Francesco Chiofalo, la possibile nuova concorrente del Grande Fratello Vip si è fidanzata nuovamente con un suo ex compagno Luca Muccichini. Entrambi appassionati di sport e del culto del corpo, tanto che Luca è un fitness influencer ed è anche appassionato di moto. Nell’estate del 2019 Selvaggia annuncia di essersi lasciata con Luca. Attualmente sembra essere single. Su Instagram è seguita da un milione di persone.

