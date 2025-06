Sei giorni, sette notti: trama, cast e streaming del film

Sei giorni, sette notti, film del 1998 diretto da Ivan Reitman, interpretato da Harrison Ford ed Anne Heche.

Trama

Robin è una pignola, svitata e stressatissima redattrice di una rivista di New York. Il suo fidanzato Frank Martin le organizza una vacanza di sei giorni e sette notti in un arcipelago tropicale con l’intenzione di chiederle di sposarlo. Qui incontrano Quinn Harris, uno spensierato pilota che vive una vita fin troppo tranquilla con la sua ragazza Angelica, trasportando passeggeri e merci su un vecchio aeroplano. Robin e Frank salgono sull’aereo di Quinn, che li trasporta sull’isola di Makatea, meta della loro vacanza. Dopo solo un giorno, Robin deve recarsi a Tahiti per un servizio della sua rivista, mentre Frank decide di restare a Makatea. Robin chiede a Quinn di accompagnarla, ma durante il volo sono sorpresi da una burrasca e costretti a un atterraggio di fortuna su un’isola deserta.

Sei giorni, sette notti: il cast

Abbiamo visto la trama di Sei giorni, sette notti, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Harrison Ford: Quinn Harris

Anne Heche: Robin Monroe

David Schwimmer: Frank Martin

Jacqueline Obradors: Angelica

Allison Janney: Marjorie

Temuera Morrison: pirata

Danny Trejo: pirata

Cliff Curtis: Kip

Streaming e tv

