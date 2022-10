Security: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 5 ottobre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Security, film del 2017 diretto da Alain DesRochers, con protagonista Antonio Banderas e antagonista Ben Kingsley. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Eduardo “Eddie” Deacon è un ex soldato capitano dei reparti speciali che sta vivendo un periodo difficile. Alla ricerca di un lavoro per mantenere la sua famiglia, all’ufficio di collocamento riesce finalmente ad ottenere un ruolo come sorvegliante in un centro commerciale situato in un quartiere malfamato della città e, per questo, controllato da ben 5 sorveglianti in un solo turno. Durante la sua prima notte di lavoro di Eddie, a cui intanto viene spiegato l’ambiente di lavoro e si presentano i 4 colleghi che lavoreranno sempre nei suoi stessi turni: Vance, Mason, Johnny e Ruby; Vance è visibilmente innamorato di lei. Dei mercenari armati e pericolosi tendono un’imboscata ad un convoglio di U.S. Marshals che stanno trasportando una bambina, Jamie, testimone ad un processo, per eliminarla e dissolverne le tracce. La ragazzina, tuttavia, riesce a fuggire e, trovando come via di scampo proprio il centro commerciale dove lavora Eddie, viene accolta da lui e i colleghi, per poi svenire. Subito i 4 impiegati chiamano la polizia, che però non riescono a raggiungere, vista la strana mancanza di segnale su tutti i loro telefoni. Poco dopo un uomo di nome Charlie si presenta alle porte del centro commerciale, sostenendo di essere il padre della piccola Jamie: qui, senza nemmeno un sospetto, Vance porta lì la bambina, ancora priva di sensi, ma Eddie lo ferma e non sembra intenzionato ad aprire la porta a Charlie, poiché ella è arrivata lì terrorizzata, evidentemente scappando da qualcuno. Infatti proprio in quel momento, riacquistati i sensi, la ragazzina, vedendo l’uomo fuori la porta, urla di paura e scappa nell’interno dell’edificio; si scopre perciò di come Charlie non sia, ovviamente, il padre di Jamie, ma il capo dei mercenari, che hanno ucciso gli agenti dell’FBI, da cui la bambina era fuggita.

Security: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Security, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Antonio Banderas: Eduardo “Eddie” Deacon

Ben Kingsley: Charlie

Liam McIntyre: Vance

Cung Le: Dead Eyes

Katherine de la Rocha: Jamie

Chad Lindberg: Mason

Jiro Wang: Johnny Wei

Gabriella Wright: Ruby

Shari Watson: Welfare Officer

John Strong: ufficiale

Andrew De La Rocha: zio Will

Mark Basnight: 1° agente sul SUV

Atanas Srebrev: 2° agente sul SUV

Steven Baduske: 3° agente sul SUV

Ivailo Dimitrov: agente di pattuglia

Anurag Biswas: agente Rodriguez

David McKay: uomo in uniforme #1

Mark Rhino Smith: 1° cecchino

Bashar Rahal: 1° falso agente Marshal

Velizar Peev: 2° falso agente Marshal

Yoanna Boukovska: Valerie

Lillian Blankenship: Sylvia

Velimir Velev: Feral

Kalin Kerin: 1° agente guidatore del SUV

Yana Marinova: 2° agente donna sul SUV

Streaming e tv

Dove vedere Security in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 5 ottobre 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.