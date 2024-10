Se mi lasci non vale streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, martedì 29 ottobre 2024, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Se mi lasci non vale, il docureality condotto da Luca Barbareschi in cinque episodi che racconta le vicissitudini di sei coppie in crisi, che hanno deciso di affrontare questo viaggio nei sentimenti reclusi per un mese e mezzo in una villa. Ma dove vedere Se mi lasci non vale in tv e streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento in prima visione su Rai 2 ogni martedì in prima visione dalle 21.20 a partire dal 21 ottobre.

Se mi lasci non vale streaming live

Se non siete a casa potrete recuperare le puntate in diretta streaming o tramite la funzione on demand sull’app gratuita Rai Play.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Se mi lasci non vale? In tutto vanno in onda cinque appuntamenti, in prima serata su Rai 2 ogni lunedì dal 21 ottobre 2024. Alla quinta e ultima puntata, oltre allo svelamento della coppia infiltrata, ci sarà la scelta di ciascuna se proseguire la vita insieme o separarsi. Ecco la programmazione completa.