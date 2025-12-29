Se fossi te: le anticipazioni (trama e cast) della seconda e ultima puntata della serie

Questa sera, 29 dicembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda la seconda e ultima puntata di Se fossi te, serie di Natale in onda in due puntate con protagonisti Marco Bocci e Laura Chiatti. Ma di cosa parla? Qual è la trama? In tutto sono previsti quattro episodi, trasmessi due a serata, il 28 e 29 dicembre. Scopriamo insieme le anticipazioni di stasera.

Trama e anticipazioni

Nel terzo episodio, intitolato Farina sul fuoco, è arrivato il giorno di Natale per Massimo e Valentina. Massimo, nei panni di Valentina, non sa più come tenere a bada il marito della donna, che continua a tentare un approccio con lui, ignaro dello scambio dei corpi. Inoltre l’operaio fa fatica a sopportare il clima formale che caratterizza casa Sangiorgi. Clima ben diverso, quello che sta vivendo Valentina. La donna, nel corpo di Massimo, si sta godendo un Natale ricco di affetto con Oscar, Anna e Pietro. Rimane sconvolta, però, quando scopre che il bambino è malato.

Nel quarto episodio di Se fossi te, intitolato A cuore aperto, Massimo e Valentina finalmente uniscono le forze. Sono entrambi determinati a salvare la vita al piccolo Pietro, ma anche a dare un futuro migliore a Filippo, figlio dell’imprenditrice. Ma non è tutto. Si uniscono anche per tentare di salvare l’azienda Sangiorgi. Intanto, l’incantesimo si spezza e i due protagonisti tornano nei rispettivi corpi. Torneranno a scontrarsi o faranno tesoro della complicità che hanno sviluppato nel corso di questa bizzarra esperienza?

Se fossi te: il cast

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni di Se fossi te, ma qual è il cast? I due protagonisti sono due attori molto amati come Laura Chiatti e Marco Bocci. Scritta da Andrea Valagussa e Valerio D’annunzio. Nel cast anche Vincenzo Ferrera, con l’amichevole partecipazione di Sebastiano Somma, Leo Mannise, Martina Bonan, Matteo Schiavone, Sergio Leone, Paola Ceracchi, Mariella Valentini, con Bebo Storti e con la partecipazione di Nino Frassica. Di seguito il cast completo con attori e relativi personaggi: