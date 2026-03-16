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Scherzi a Parte 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

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AGF
di Marco Nepi
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Scherzi a Parte 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Questa sera, lunedì 16 marzo 2026, su Canale 5 va in onda la terza puntata di Scherzi a parte 2026, lo show condotto da Max Giusti, che torna con una nuova edizione composta da quattro puntate, ogni lunedì in prima serata. Ma dove vederlo in tv e streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento questa sera, lunedì 16 marzo 2026, alle ore 21.40 su Canale 5 con Max Giusti per la terza puntata.

Scherzi a Parte 2026 streaming live

Non solo tv. Se non siete a casa potete seguire Scherzi a parte 2026 in streaming su Mediaset Infinity.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e streaming Scherzi a parte, ma quante puntate sono previste? In tutto quattro appuntamenti. Appuntamento in prima visione dal 2 marzo ogni lunedì in prima serata. Come sempre tanti vip saranno ospiti degli esilaranti scherzi. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 2 marzo 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: 9 marzo 2026 TRASMESSA
  • Terza puntata: 16 marzo 2026 OGGI
  • Quarta puntata: 23 marzo 2026
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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