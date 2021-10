La notte di Scherzi a parte 2021 (Il meglio di): anticipazioni e vittime della puntata di oggi, 24 ottobre

Questa sera, domenica 24 ottobre 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di Scherzi a parte, con il meglio della quindicesima edizione dello storico programma Mediaset che quest’anno vede alla conduzione Enrico Papi. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e le vittime degli scherzi della puntata di oggi, 24 ottobre 2o21.

Anticipazioni

Domenica 24 ottobre in prima serata su Canale 5 appuntamento con “La notte di Scherzi a parte”, condotto da Enrico Papi. In questa puntata finale dell’edizione appena andata in onda vengono ripercorsi i momenti più divertenti delle sei puntate che tanto hanno appassionato il pubblico. Un modo per vedere o rivedere le parti più belle di questa stagione che ha convinto il pubblico ottenendo ascolti più che soddisfacenti. Rivedremo le gag in studio, le candid camera e ovviamente gli scherzi più spassosi, riproposti uno dopo l’altro.

Scherzi a parte 2021: le vittime

Ma quali sono tutte le vittime di Scherzi a parte 2021? Tra le vittime degli scherzi che vedremo nel corso delle varie puntate di questa edizione figurano il conduttore Paolo Del Debbio (vittima di uno scherzo in diretta televisiva nel giugno 2019), l’attrice Manuela Arcuri (vittima a Cinecittà World), l’attore Andrea Roncato (scherzo registrato alla Mostra del Cinema di Venezia), la showgirl Valeria Marini (che ha avuto a che fare con una bambola gonfiabile per adulti), la conduttrice Antonella Elia, lo chef Gianfranco Vissani, il giornalista Mario Giordano e la cantante Orietta Berti. Di seguito l’elenco:

Al Bano Manuela Arcuri Dodi Battaglia Orietta Berti Elenoire Casalegno Paolo Del Debbio Antonella Elia Mario Giordano Elettra Lamborghini Vladimir Luxuria Valeria Marini Federica Panicucci Nicola Porro Andrea Roncato Rocco Siffredi Martina Stella Antonella Elia Gianfranco Vissani

Streaming e diretta tv

Dove vedere l’ultima puntata di Scherzi a parte 2021 (Il meglio di) in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.