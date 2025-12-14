Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 21:57
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Sarà Sanremo 2025, chi sono i vincitori: chi ha vinto e va tra le Nuove Proposte

Immagine di copertina
di Redazione TPI

Sarà Sanremo 2025, chi sono i vincitori: chi ha vinto e va tra le Nuove Proposte

Chi sono i vincitori di Sarà Sanremo 2025, che accedono tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026? La finale, condotta da Carlo Conti e Gianluca Gazzoli, è andata in onda su Rai 1 questa sera, 14 dicembre. I vincitori sono …In aggiornamento

Chi sono i sei finalisti di Sarà Sanremo 2025? Antonia con Luoghi perduti, Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna, Seltsam con Scusa mamma, Senza Cri con Spiagge e Welo con Emigrato. Questo il responso della Commissione musicale (diverse sfide si sono concluse sul filo di lana, dato il livello artistico dei ragazzi in gara) composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia – insieme ai “giurati fuori onda” Carlo Conti (direttore artistico del Festival di Sanremo) e Claudio Fasulo – Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time. Di questi sei due accederanno alle Nuove Proposte di Sanremo 2026. Gli altri due nomi arriveranno da Area Sanremo.

Streaming e tv

Dove vedere Sarà Sanremo in diretta tv e in streaming? Appuntamento il 14 dicembre 2025 alle ore 21.30 in prima serata con la conduzione di Carlo Conti e Gianluca Gazzoli. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 14 dicembre 2025
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 14 dicembre 2025
TV / Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 14 dicembre
Ti potrebbe interessare
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 14 dicembre 2025
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 14 dicembre 2025
TV / Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 14 dicembre
TV / Zelig On: anticipazioni, comici e ospiti dello show su Italia 1
TV / Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 14 dicembre 2025, su Rai 3
TV / Sarà Sanremo 2025: lo show su Rai 1 con Carlo Conti e Gianluca Gazzoli
TV / Ascolti tv sabato 13 dicembre: Ballando con le stelle, Il volo tutti per uno
TV / Messa in tv 14 dicembre 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Ballando con le stelle 2025, eliminati: chi è stato eliminato dopo la 12esima puntata
TV / Ballando con le stelle 2025: le anticipazioni e gli ospiti della 12esima puntata
Ricerca