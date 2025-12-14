Sarà Sanremo 2025: lo show su Rai 1 con Carlo Conti e Gianluca Gazzoli. Cantanti, finalisti, Festival, Nuove Proposte, vincitori, chi sono, anticipazioni, Big, canzoni, titoli, streaming

Sarà Sanremo 2025 è l’appuntamento in prima serata su Rai 1 di oggi, domenica 14 dicembre 2025, alle ore 21.20 con la conduzione di Carlo Conti e Gianluca Gazzoli. Assisteremo alla finalissima di Sanremo Giovani, con la quale si decreteranno i due vincitori che accederanno alle Nuove Proposte di Sanremo 2026. In più ci saranno tutti e 30 i Big in gara, che presenteranno per la prima volta il titolo della loro canzone.

Anticipazioni e finalisti

Spazio alla finale di Sanremo Giovani. Sono sei i finalisti da cui verranno scelti due vincitori che avranno accesso diretto alla gara delle Nuove Proposte di Sanremo 2026. Alla conduzione Carlo Conti e Gianluca Gazzoli, che ha condotto le puntate di Sanremo Giovani. Chi è Gianluca Gazzoli? Poco noto ancora al grande pubblico, è molto popolare sui social, è infatti un influencer e conduttore radiofonico. Il suo podcast BSMT è tra i più apprezzati. A Sarà Sanremo si esibiranno: Antonia con Luoghi perduti, Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna, Seltsam con Scusa mamma, Senza Cri con Spiagge e Welo con Emigrato.

Questo il responso della Commissione musicale (diverse sfide si sono concluse sul filo di lana, dato il livello artistico dei ragazzi in gara) composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia – insieme ai “giurati fuori onda” Carlo Conti (direttore artistico del Festival di Sanremo) e Claudio Fasulo – Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time. Di questi sei due accederanno alle Nuove Proposte di Sanremo 2026. Gli altri due nomi arriveranno da Area Sanremo.

Ma l’attesa è anche per conoscere i titoli delle 30 canzoni in gara, presentati direttamente dai Big scelti da Carlo Conti, che sono:

Tommaso Paradiso

Chiello

Serena Brancale

Fulminacci

Ditonellapiaga

Fedez & Masini

Leo Gassmann

Sayf

Arisa

Tredici Pietro

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Malika Ayane

Luchè

Raf

Bambole di pezza

Ermal Meta

Nayt

Elettra Lamborghini

Michele Bravi

J-Ax

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta & Colombre

Francesco Renga

Mara Sattei

LDA & Aka 7even

Dargen D’Amico

Levante

Eddie Brock

Patty Pravo

Quante puntate

Sarà Sanremo è composta da un’unica puntata, in onda il 14 dicembre 2025, alle ore 21.30. Si tratta della finale del talent Sanremo Giovani andato in onda nelle scorse settimane.

Streaming e tv

Dove vedere Sarà Sanremo in diretta tv e in streaming? Appuntamento il 14 dicembre 2025 alle ore 21.30 in prima serata con la conduzione di Carlo Conti e Gianluca Gazzoli. Anche in streaming e on demand su Rai Play.