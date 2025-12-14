Icona app
Sarà Sanremo 2025: lo show su Rai 1 con Carlo Conti e Gianluca Gazzoli

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Sarà Sanremo 2025: lo show su Rai 1 con Carlo Conti e Gianluca Gazzoli. Cantanti, finalisti, Festival, Nuove Proposte, vincitori, chi sono, anticipazioni, Big, canzoni, titoli, streaming

Sarà Sanremo 2025 è l’appuntamento in prima serata su Rai 1 di oggi, domenica 14 dicembre 2025, alle ore 21.20 con la conduzione di Carlo Conti e Gianluca Gazzoli. Assisteremo alla finalissima di Sanremo Giovani, con la quale si decreteranno i due vincitori che accederanno alle Nuove Proposte di Sanremo 2026. In più ci saranno tutti e 30 i Big in gara, che presenteranno per la prima volta il titolo della loro canzone.

Anticipazioni e finalisti

Spazio alla finale di Sanremo Giovani. Sono sei i finalisti da cui verranno scelti due vincitori che avranno accesso diretto alla gara delle Nuove Proposte di Sanremo 2026. Alla conduzione Carlo Conti e Gianluca Gazzoli, che ha condotto le puntate di Sanremo Giovani. Chi è Gianluca Gazzoli? Poco noto ancora al grande pubblico, è molto popolare sui social, è infatti un influencer e conduttore radiofonico. Il suo podcast BSMT è tra i più apprezzati. A Sarà Sanremo si esibiranno: Antonia con Luoghi perduti, Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna, Seltsam con Scusa mamma, Senza Cri con Spiagge e Welo con Emigrato.

Questo il responso della Commissione musicale (diverse sfide si sono concluse sul filo di lana, dato il livello artistico dei ragazzi in gara) composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia – insieme ai “giurati fuori onda” Carlo Conti (direttore artistico del Festival di Sanremo) e Claudio Fasulo – Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time. Di questi sei due accederanno alle Nuove Proposte di Sanremo 2026. Gli altri due nomi arriveranno da Area Sanremo.

Ma l’attesa è anche per conoscere i titoli delle 30 canzoni in gara, presentati direttamente dai Big scelti da Carlo Conti, che sono:

Tommaso Paradiso
Chiello
Serena Brancale
Fulminacci
Ditonellapiaga
Fedez & Masini
Leo Gassmann
Sayf
Arisa
Tredici Pietro
Sal Da Vinci
Samurai Jay
Malika Ayane
Luchè
Raf
Bambole di pezza
Ermal Meta
Nayt
Elettra Lamborghini
Michele Bravi
J-Ax
Enrico Nigiotti
Maria Antonietta & Colombre
Francesco Renga
Mara Sattei
LDA & Aka 7even
Dargen D’Amico
Levante
Eddie Brock
Patty Pravo

Quante puntate

Sarà Sanremo è composta da un’unica puntata, in onda il 14 dicembre 2025, alle ore 21.30. Si tratta della finale del talent Sanremo Giovani andato in onda nelle scorse settimane.

Streaming e tv

Dove vedere Sarà Sanremo in diretta tv e in streaming? Appuntamento il 14 dicembre 2025 alle ore 21.30 in prima serata con la conduzione di Carlo Conti e Gianluca Gazzoli. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

