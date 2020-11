Sapiens, un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 7 novembre

Stasera, sabato 7 novembre 2020, alle ore 21,45 su Rai 3 va in onda “Sapiens – Un solo pianeta”, nuovo appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale. In questa puntata di Sapiens si parlerà del mito della città incredibilmente avanzata, che nel racconto di Platone viene punita dagli Dei, travolta dalle onde del mare e cancellata in un solo giorno, il mito di Atlante, oggetto di studi scientifici: si tratta di un vero e proprio giallo della storia e del nostro immaginario e Sapiens cercherà di far luce su questo mistero e di seguire il racconto di Platone con il rigore del metodo scientifico.

Mario Tozzi analizzerà sul campo prove geologiche, archeologiche e geografiche per tentare di rispondere alle grandi domande sull’Isola di Atlante e sul mito della perduta Atlantide. La ricerca analizzerà due punti: la prima fa coincidere Atlante con l’Isola di Santorini, l’antica Thera dei minoici, distrutta da una devastante eruzione vulcanica, mentra la seconda, nata grazie all’intuizione di un ricercatore “outsider”, il giornalista Sergio Frau, pone l’isola del mito nella Sardegna nuragica, poi cancellata da una gigantesca onda di tsunami.

Streaming e tv

Dove vedere Sapiens – Un solo pianeta in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda, come detto, oggi – 7 novembre 2020 – alle ore 21,45 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

