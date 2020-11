Sapiens, un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 21 novembre

Stasera, sabato 21 novembre 2020, alle ore 21,45 su Rai 3 va in onda “Sapiens – Un solo pianeta”, nuovo appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale. In questa puntata di Sapiens, intitolata “Dall’inizio del tempo a noi”, si parlerà della Rivoluzione Industriale e Mario Tozzi racconterà gli ultimi 200 anni di storia: come la capacità crescente degli uomini di provare a mettere sotto controllo e sfruttare le fonti di energia che la Terra ha messo a disposizione. Quali sono le forme di energia nell’universo e quali quelle sulla Terra? Ci sarà energia per sempre? Cos’è l’entropia ed è vero che guida ogni fenomeno e perfino ogni nostro gesto? Perché nasce la rivoluzione industriale? E perché proprio in Inghilterra? Come nascono il carbone e il ferro, alla base della rivoluzione industriale? Perché la macchina a vapore cambia tutto?

Streaming e tv

Dove vedere Sapiens – Un solo pianeta in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda, come detto, oggi – 21 novembre 2020 – alle ore 21,45 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

