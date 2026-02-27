Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:52
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Sanremo 2026, ospite Tony Pitony: prezzo alle stelle per la maschera dal cantante

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Sanremo 2026, ospite Tony Pitony: prezzo alle stelle per la maschera dal cantante

Tony Pitony è uno dei cantanti che questa sera, 27 febbraio 2026, saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2026 per duettare con gli artisti in gara. Tony si esibirà con Ditonellapiaga. Una grande vetrina per il cantante che è esploso negli ultimi mesi. Merito delle sue canzoni dissacranti, ma anche del suo look particolare. Ad attirare l’attenzione è infatti anche la maschera che indossa l’artista.

La sua iconica maschera con ciuffo nero stile Elvis Presley e occhiali scuri è diventata un vero e proprio simbolo virale, tanto da essere stata ricercatissima non solo dai fan che vogliono imitarlo ai concerti, ma anche da chi cerca un costume originale per le feste di Carnevale.​ Una grande richiesta che ha fatto lievitare il prezzo. Su alcuni siti di e-commerce e marketplace online, la maschera di Tony Pitony infatti è stata messa in vendita anche a 250 euro, una cifra che ha fatto discutere social e forum.

Ma chi è Tony Pitony? Tony è un artista concettuale siciliano originario di Siracusa, nato nel 1996, che si è imposto sulla scena musicale italiana nella seconda metà del 2025 grazie a brani irriverenti e provocatori, che hanno scalato la classifica Viral 50 Italia su Spotify.

La sua estetica è inconfondibile: maschera con ciuffo nero alla Elvis, occhiali scuri, look provocatorio e un’energia scenica esplosiva che mescola musica, teatro e performance. La sua vera identità resta sconosciuta al pubblico. Il suo percorso è stato fulminante. Scartato alle audizioni di X Factor nel 2020 (quando si era presentato mascherato anche lì), l’artista ha costruito la sua carriera sfruttando i social, in particolare TikTok, dove i suoi video hanno totalizzato milioni di visualizzazioni. Nel 2026 è arrivata la consacrazione definitiva: date soldout in tutta Italia, ha firmato la sigla ufficiale del FantaSanremo 2026 e stasera, 27 febbraio, sarà sul palco dell’Ariston con Ditonellapiaga.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Tony Pitony durante la quarta serata del Festival
TV / A che ora finisce la quarta serata del Festival di Sanremo 2026: l’orario su Rai 1
TV / Bianca Balti: come sta ora la co-conduttrice di Sanremo 2026 dopo la diagnosi di tumore ovarico
Ti potrebbe interessare
TV / Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Tony Pitony durante la quarta serata del Festival
TV / A che ora finisce la quarta serata del Festival di Sanremo 2026: l’orario su Rai 1
TV / Bianca Balti: come sta ora la co-conduttrice di Sanremo 2026 dopo la diagnosi di tumore ovarico
Musica / Giallo a Sanremo 2026, nella scaletta della quarta serata spunta un "mister x"
TV / Ligera County Fam, chi è la band insieme a J-Ax nella serata delle Cover di Sanremo 2026
TV / Sanremo 2026, duetti e cover della quarta serata del Festival: tutti gli ospiti e brani
TV / Sanremo 2026: anticipazioni, ospiti e cantanti della quarta serata del Festival
Musica / Sanremo 2026, la Rai avvia verifiche su Malika Ayane e il kit cosmetico “Animali notturni”
TV / Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata del Festival: ordine di uscita cantanti e ospiti
TV / Sanremo 2026, il regolamento della quarta serata: chi vota oggi
Ricerca