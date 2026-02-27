Sanremo 2026, ospite Tony Pitony: prezzo alle stelle per la maschera dal cantante

Tony Pitony è uno dei cantanti che questa sera, 27 febbraio 2026, saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2026 per duettare con gli artisti in gara. Tony si esibirà con Ditonellapiaga. Una grande vetrina per il cantante che è esploso negli ultimi mesi. Merito delle sue canzoni dissacranti, ma anche del suo look particolare. Ad attirare l’attenzione è infatti anche la maschera che indossa l’artista.

La sua iconica maschera con ciuffo nero stile Elvis Presley e occhiali scuri è diventata un vero e proprio simbolo virale, tanto da essere stata ricercatissima non solo dai fan che vogliono imitarlo ai concerti, ma anche da chi cerca un costume originale per le feste di Carnevale.​ Una grande richiesta che ha fatto lievitare il prezzo. Su alcuni siti di e-commerce e marketplace online, la maschera di Tony Pitony infatti è stata messa in vendita anche a 250 euro, una cifra che ha fatto discutere social e forum.

Ma chi è Tony Pitony? Tony è un artista concettuale siciliano originario di Siracusa, nato nel 1996, che si è imposto sulla scena musicale italiana nella seconda metà del 2025 grazie a brani irriverenti e provocatori, che hanno scalato la classifica Viral 50 Italia su Spotify.

La sua estetica è inconfondibile: maschera con ciuffo nero alla Elvis, occhiali scuri, look provocatorio e un’energia scenica esplosiva che mescola musica, teatro e performance. ​La sua vera identità resta sconosciuta al pubblico. Il suo percorso è stato fulminante. Scartato alle audizioni di X Factor nel 2020 (quando si era presentato mascherato anche lì), l’artista ha costruito la sua carriera sfruttando i social, in particolare TikTok, dove i suoi video hanno totalizzato milioni di visualizzazioni. Nel 2026 è arrivata la consacrazione definitiva: date soldout in tutta Italia, ha firmato la sigla ufficiale del FantaSanremo 2026 e stasera, 27 febbraio, sarà sul palco dell’Ariston con Ditonellapiaga.