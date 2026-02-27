Sanremo 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta serata Festival

Questa sera, venerdì 27 febbraio 2026, dalle ore 20,30 su Rai 1 va in onda la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, affidato a Carlo Conti che porterà sul palco dell’Ariston ben 30 big (o campioni) da lui scelti più 4 giovani che faranno gara a parte. Una gara senza eliminazioni per arrivare alla serata finale di sabato 28, con la proclamazione del vincitore. Dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1.

Festival di Sanremo 2026 in live streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming il Festival di Sanremo 2026, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 24 febbraio 2026; l’ultima sabato 28 febbraio 2026. Ogni puntata inizierà intorno alle ore 20,30 e finirà a tarda serata/notte. Indicativamente tra l’una e le due di notte, se non più tardi… Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per il Festival della canzone italiana: