Ultimo aggiornamento ore 19:05
Home » Spettacoli » TV
TV

Sanremo 2026, la scaletta della serata finale del Festival: ordine di uscita cantanti e ospiti

di Antonio Scali
Sanremo 2026, la scaletta della serata finale del Festival: ordine di uscita cantanti e ospiti

Qual è la scaletta della serata finale del Festival di Sanremo 2026, in programma oggi – sabato 28 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1? Stasera ascolteremo tutti i cantanti in gara, e verrà decretato il podio e il vincitore. Gli artisti si esibiranno, come da tradizione e regolamento, sul palco del teatro Ariston con l’orchestra del Festival. Ma vediamo insieme la scaletta della serata finale del Festival di Sanremo 2026.

La scaletta

Durante la serata di oggi del Festival di Sanremo 2026 – secondo la scaletta – riascolteremo tutte le canzoni in gara. Eccole:

  • Raf – “Ora e per sempre”
  • Tredici Pietro – “Uomo che cade”
  • Tommaso Paradiso – “I romantici”
  • Patty Pravo – “Opera”
  • Fulminacci – “Stupida sfortuna”
  • Luchè – “Labirinto”
  • Arisa – “Magica favola”
  • Serena Brancale – “Qui con me”
  • Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare”
  • LDA e AKA 7even – “Poesie clandestine”
  • Malika Ayane – “Animali notturni”
  • Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”
  • Sayf – “Tu mi piaci tanto”
  • J-Ax – “Italia Starter Pack”
  • Fedez e Marco Masini – “Male necessario”
  • Levante – “Sei tu”
  • Samurai Jay – “Ossessione”
  • Ermal Meta – “Stella stellina”
  • Elettra Lamborghini – “Voilà”
  • Eddie Brock – “Avvoltoi”
  • Dargen D’Amico – “Ai Ai”
  • Nayt – “Prima che”
  • Bambole di pezza – “Resta con me”
  • Leo Gassmann – “Naturale”
  • Sal Da Vinci – “Per sempre sì”
  • Maria Antonietta e Colombre – “La felicità e basta”
  • Michele Bravi – “Prima o poi”
  • Ditonellapiaga – “Che fastidio”
  • Chiello – “Ti penso sempre”
  • Francesco Renga – “Il meglio di me”

L’ordine d’uscita

Ma qual è l’ordine di uscita (scaletta) esatto dei cantanti sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2026? Eccolo:

  • FRANCESCO RENGA
  • CHIELLO
  • RAF
  • BAMBOLE DI PEZZA
  • LEO GASSMANN
  • MALIKA AYANE
  • TOMMASO PARADISO
  • J-AX
  • LDA & AKA 7EVEN
  • SERENA BRANCALE
  • PATTY PRAVO
  • SAL DA VINCI
  • ELETTRA LAMBORGHINI
  • ERMAL META
  • DITONELLAPIAGA
  • NAYT
  • ARISA
  • SAYF
  • LEVANTE
  • FEDEZ & MASINI
  • SAMURAI JAY
  • MICHELE BRAVI
  • FULMINACCI
  • LUCHÈ
  • TREDICI PIETRO
  • MARA SATTEI
  • DARGEN D’AMICO
  • ENRICO NIGIOTTI
  • MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE
  • EDDIE BROCK

Sanremo 2026, scaletta: gli ospiti della finale

La scaletta della finale del Festival di Sanremo 2026 prevede anche alcuni ospiti. Al fianco di Carlo Conti ci saranno Laura Pausini, Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica. Per quanto riguarda gli ospiti invece vedremo Andrea Bocelli, i Pooh (al Suzuki Stage) e Max Pezzali (sulla nave Costa). Poi ancora Gino Cecchettin (padre di Giulia) che parlerà della sua Fondazione.

Streaming e tv

Dove vedere la serata finale del Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? La puntata, come detto, andrà in onda oggi – sabato 28 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca