Sanremo 2026, il regolamento della quarta serata: chi vota oggi

Qual è il regolamento della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 in programma stasera? Interpretazione–esecuzione, da parte di ognuno dei 30 Artisti Campioni in gara, di una Cover, scelta tra le canzoni facenti parte del repertorio italiano o internazionale e pubblicate entro il 31 dicembre 2024. Gli Artisti dovranno esibirsi insieme ad artisti loro Ospiti (compresi tra questi anche “gruppi”) di conclamata fama (italiani o stranieri) e saranno votati da (i) il pubblico con il Televoto, (ii) la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, (iii) la Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato della votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%, Giuria delle Radio 33%, e daranno luogo a una “classifica di Serata” dei 30 Artisti. L’Artista posizionatosi al primo posto della classifica sarà proclamato vincitore della Serata delle Cover.

Interpretazione-esecuzione delle 2 canzoni rimaste in gara nella categoria Nuove Proposte da parte dei rispettivi 2 Artisti in gara. Le 2 canzoni/Artisti saranno votate da: (i) il pubblico con il Televoto, (ii) la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, (iii) la Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato della votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%, Giuria delle Radio 33%. La canzone/Artista più votata sarà proclamata vincitrice della categoria Nuove Proposte.

Streaming e tv

Abbiamo visto il regolamento della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.