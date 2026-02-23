Sanremo 2026 conferenza stampa streaming e diretta tv: dove vederla live

Oggi, 23 febbraio 2026, per l’apertura e poi ogni giorno durante la settimana del Festival di Sanremo 2026 nella cittadina ligure, per la precisione al Casinò, si terrà la conferenza stampa del conduttore e direttore artistico Carlo Conti e dei vertici Rai. Un appuntamento fisso, ormai storico, con la stampa in cui analizzare la serata precedente e dare le anticipazioni su quella in programma la sera stessa. Dove vedere la conferenza stampa di apertura del Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv e live streaming

L’incontro con la stampa verrà trasmesso ogni mattina post serata del Festival di Sanremo 2026 dalle ore 11,45/12 su RaiPlay.it, la piattaforma gratuita che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.

Conduttori

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026, ma quali saranno i conduttori della kermesse canora? L’evento televisivo più atteso dell’anno sarà condotto da Carlo Conti. Al suo fianco, tutte le sere, ci sarà Laura Pausini, ma non solo. Prevista poi la presenza di tanti amici che svolgeranno il ruolo di co-conduttori. Nello specifico: