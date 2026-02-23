Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:58
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Sanremo 2026 conferenza stampa streaming e diretta tv: dove vederla live

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Sanremo 2026 conferenza stampa streaming e diretta tv: dove vederla live

Oggi, 23 febbraio 2026, per l’apertura e poi ogni giorno durante la settimana del Festival di Sanremo 2026 nella cittadina ligure, per la precisione al Casinò, si terrà la conferenza stampa del conduttore e direttore artistico Carlo Conti e dei vertici Rai. Un appuntamento fisso, ormai storico, con la stampa in cui analizzare la serata precedente e dare le anticipazioni su quella in programma la sera stessa. Dove vedere la conferenza stampa di apertura del Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv e live streaming

L’incontro con la stampa verrà trasmesso ogni mattina post serata del Festival di Sanremo 2026 dalle ore 11,45/12 su RaiPlay.it, la piattaforma gratuita che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.

Conduttori

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026, ma quali saranno i conduttori della kermesse canora? L’evento televisivo più atteso dell’anno sarà condotto da Carlo Conti. Al suo fianco, tutte le sere, ci sarà Laura Pausini, ma non solo. Prevista poi la presenza di tanti amici che svolgeranno il ruolo di co-conduttori. Nello specifico:

  • Martedì 24 febbraio 2026: Laura Pausini
  • Mercoledì 25 febbraio 2026: Laura Pausini
  • Giovedì 26 febbraio 2026: Laura Pausini
  • Venerdì 27 febbraio 2026: Laura Pausini
  • Sabato 28 febbraio 2026: Laura Pausini
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 23 febbraio 2026
TV / Chi era Eugenio Monti, il campione olimpico di bob la cui storia vera è raccontata nel film Rosso Volante su Rai 1
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
Ti potrebbe interessare
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 23 febbraio 2026
TV / Chi era Eugenio Monti, il campione olimpico di bob la cui storia vera è raccontata nel film Rosso Volante su Rai 1
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / Run All Night – Una notte per sopravvivere: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Zelig (30 anni) streaming e diretta tv: dove vedere “il meglio di”
TV / Zelig (30 anni): le anticipazioni (comici) de “il meglio di”
TV / Rosso Volante: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Dirty dancing: tutto quello che c’è da sapere sul film
Spettacoli / Carlo Conti: "Io meloniano? Sono un uomo libero di fare il mio lavoro"
Spettacoli / Lucio Presta: "Amadeus è andato a sbattere, Paolo Bonolis mi manca"
Ricerca