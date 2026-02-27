Icona app
TV

Sanremo 2026, conferenza stampa 27 febbraio in diretta LIVE

di Anton Filippo Ferrari
Sanremo 2026, conferenza stampa 27 febbraio in diretta LIVE

Oggi, venerdì 27 febbraio 2026, intorno alle ore 12 nella Sala De Santis del Casinò di Sanremo si tiene la conferenza stampa di apertura della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Presenti il conduttore e direttore artistico Carlo Conti e i vertici Rai. Di seguito la seguiamo LIVE con una diretta testuale.

DIRETTA

Ore 13.15 – Bianca Balti: “Non sono la stessa donna di prima” – Parla Bianca Balti: “L’ultimo anno è stato il più duro della mia vita, dopo la fine della chemioterapia: ho dovuto elaborare il lutto per quella donna che non ci sarà più. È importante parlare di questa cosa, perché non è scontata. Quando ti iniziano a ricrescere i capelli pensano che tutto vada bene. E invece bisogna elaborare quella spensieratezza che non ritornerà più”.

Ore 13.00 – Nicolò Filippucci: “Maria De Filippi mi ha aiutato molto” – Nicolò Filippucci ringrazia Maria De Filippi: “L’ho sentita, era contenta. Le devo tanto, mi ha aiutato tantissimo ad Amici”.

Ore 12.50 – Carlo Conti annuncia sorprese per stasera – Carlo Conti: “La soddisfazione più grande è quando giro in macchina e sento le canzoni di Sanremo”. Poi abbandona la conferenza stampa annunciando “sorprese” per questa sera: “Devo preparale”.

Ore 12.20 – Stasera Bianca Balti co-conduttrice – Presente alla conferenza stampa la modella Bianca Balti, che questa sera sarà co-conduttrice. Ci sono anche Nicolò Filippucci, vincitore delle Nuove Proposte, e la seconda classificata Angelica Bove.

Ore 12.15 – La conferenza stampa è iniziata.

Conduttori

Come detto, il Festival di Sanremo 2026 sarà condotto da Carlo Conti. Al suo fianco, tutte le sere, ci sarà Laura Pausini, ma non solo. Prevista poi la presenza di tanti amici che svolgeranno il ruolo di co-conduttori. Nello specifico:

  • Martedì 24 febbraio 2026: Laura Pausini
  • Mercoledì 25 febbraio 2026: Laura Pausini
  • Giovedì 26 febbraio 2026: Laura Pausini
  • Venerdì 27 febbraio 2026: Laura Pausini
  • Sabato 28 febbraio 2026: Laura Pausini

Streaming e tv

Dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca