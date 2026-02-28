A che ora finisce la serata finale del Festival di Sanremo 2026: l’orario su Rai 1

A che ora finisce la serata finale del Festival di Sanremo 2026 in onda stasera, 28 febbraio, su Rai 1? Come da tradizione, le serate del Festival sono piuttosto lunghe, anche quest’anno in cui ci saranno 30 cantanti in gara. Dobbiamo quindi prepararci a fare le ore piccole con Carlo Conti e gli ospiti di questa 76esima edizione anche se il conduttore ha già detto che non si dovrebbe finire molto tardi, specie in confronto alle edizioni condotte da Amadeus. Già lo scorso anno Conti ha mantenuto dei ritmi serrati, rispettando la scaletta e finendo a un orario consono. D’altronde ci sono 30 cantanti più gli ospiti, e numerosi spazi pubblicitari.

Sull’orario in cui finisce la serata finale del Festival di Sanremo 2026, con la proclamazione del vincitore, circolano diversi rumors. Secondo i ben informati si dovrebbe provare a chiudere intorno alle ore 1,30/2. Di certo, però, essendo una diretta, potrebbero esserci imprevisti e ritardi che causerebbero uno slittamento in avanti dell’orario di chiusura.

Cantanti

La lista ufficiale dei cantanti che compongono il cast del Festival di Sanremo 2026 è stata annunciata dal direttore artistico Carlo Conti a dicembre scorso. Vediamo insieme l’elenco completo dei cantanti (con le rispettive canzoni) in gara al Festival di Sanremo 2026:

Raf – “Ora e per sempre”

Tredici Pietro – “Uomo che cade”

Tommaso Paradiso – “I romantici”

Patty Pravo – “Opera”

Fulminacci – “Stupida sfortuna”

Luchè – “Labirinto”

Arisa – “Magica favola”

Serena Brancale – “Qui con me”

Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare”

LDA e AKA 7even – “Poesie clandestine”

Malika Ayane – “Animali notturni”

Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”

Sayf – “Tu mi piaci tanto”

J-Ax – “Italia Starter Pack”

Fedez e Marco Masini – “Male necessario”

Levante – “Sei tu”

Samurai Jay – “Ossessione”

Ermal Meta – “Stella stellina”

Elettra Lamborghini – “Voilà”

Eddie Brock – “Avvoltoi”

Dargen D’Amico – “Ai Ai”

Nayt – “Prima che”

Bambole di pezza – “Resta con me”

Leo Gassmann – “Naturale”

Sal Da Vinci – “Per sempre sì”

Maria Antonietta e Colombre – “La felicità e basta”

Michele Bravi – “Prima o poi”

Ditonellapiaga – “Che fastidio”

Chiello – “Ti penso sempre”

Francesco Renga – “Il meglio di me”

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora finisce la serata finale del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.