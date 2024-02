Sanremo 2024 streaming e diretta tv: dove vedere prima serata Festival

Stasera, martedì 6 febbraio 2024, su Rai 1 (ore 20,30) va in scena la prima serata del Festival di Sanremo 2024, il quinto affidato alla direzione artistica di Amadeus che porterà sul palco dell’Ariston ben 30 artisti da lui scelti (compresi i vincitori di Sanremo Giovani). Per tutti sarà una gara senza eliminazioni per arrivare alla serata finale di sabato 10, con la proclamazione del vincitore. Dove vedere il Festival di Sanremo 2024 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Le prima serata della kermesse canora andrà in onda stasera, 6 febbraio 2024, in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1.

Sanremo 2024 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2024 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming il Festival di Sanremo 2024, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 6 febbraio 2024; l’ultima sabato 10 febbraio 2024. Ogni puntata inizierà intorno alle ore 20,30 e finirà a tarda serata/notte. Indicativamente tra l’una e le due di notte, se non più tardi… Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per il Festival della canzone italiana: