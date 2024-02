Sanremo 2024, diretta LIVE prima serata: ospiti, cantanti e cronaca del Festival

SANREMO 2024 DIRETTA LIVE – Stasera, martedì 6 febbraio 2024, alle ore 20,30 su Rai 1 va in scena la prima serata del Festival di Sanremo 2024, il quinto affidato alla direzione artistica di Amadeus che porterà sul palco dell’Ariston ben 30 artisti da lui scelti (compresi i vincitori di Sanremo Giovani). Noi di TPI seguiremo LIVE l’intera serata con una cronaca testuale. Seguite tutto con noi!

DIRETTA

Ore 21,34 – Si torna alla gara con Irama che canta “Tu no”. A seguire subito Ghali, sesto cantante in gara, con “Casa mia”

Ore 21,25 – Si torna all’Ariston con Marco Mengoni che canta la sua “Due vite”, canzone con cui ha trionfato nella scorsa edizione della kermesse canora. Standing ovation per l’artista. Amadeus: “Presentiamo il prossimo cantante insieme?”. Mengoni: “No, sono vestito da cantante ora… Mi vado a cambiare e divento co-conduttore…”

Ore 21,14 – Si torna alla gara con La Sad che cantano “Autodistruttivo”. Al termine dell’esibizione Amadeus lancia la prima pausa pubblicitaria

Ore 21,08 – Ospite a sopresa all’Ariston: Zlatan Ibrahimovic! “Sono qui per proteggerti da te stesso”, le parole dell’ex calciatore ad Ama

Ore 21,03 – E’ il momento di Fiorella Mannoia che canta Mariposa

Ore 20,50 – Si parte subito con la gara con Clara che canta Diamanti grezzi! A seguire sale sul palco Sangiovanni con la sua Finiscimi

Ore 20,45 – Inizia il Festival di Sanremo 2024. All’esterno dell’Ariston risuona l’inno della fanfara del IV reggimento dei carabinieri a cavallo. Sul palco si presenta Marco Mengoni che lancia la sigla e presenta Amadeus

Ore 20,42 – Manca pochissimo all’inizio della prima serata del Festival di Sanremo 2024. Seguitelo con noi!

Ore 20 – Amadeus al Tg1: “Finalmente sta iniziando questa festa. Non vedo l’ora. Sto una favola”. Mengoni: “Non so cosa aspettarmi da questa serata. Sono elettrizzato e impaurito. Ce la metterò tutta. Ho studiato e con me ho un padrone di casa incredibile che mi mette a mio agio”. Presente anche Fiorello: “Guardate, ci sono i ricchi che entramo all’Ariston… Ei ricchi! Alzate la mano! Visto, sono contenti. Certo, so ricchi…”

Ore 19,45 – Stasera si esibiscono tutti i 30 artisti in gara, numero che comprende anche i promossi da Sanremo Giovani. Le canzoni saranno votate solo dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e a, a fine serata, saranno comunicati solo i primi 5 classificati

Cantanti

Ma quali sono tutti i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024? Di seguito l’elenco degli artisti con i relativi brani:

Fiorella Mannoia – Mariposa

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Dargen D’Amico – Onda alta

Emma – Apnea

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Angelina Mango – La noia

La Sad – Autodistruttivo

Diodato – Ti muovi

Il Tre – Fragili

Renga e Nek – Pazzo di te

Sangiovanni – Finiscimi

Alfa – Vai

Il Volo – Capolavoro

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Gazzelle – Tutto qui

Negramaro – Ricominciamo tutto

Irama – Tu no

Rose Villain – Click boom

Mahmood – Tuta gold

Loredana Bertè – Pazza

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Big Mama – La rabbia non ti basta

Ghali – Casa Mia

Annalisa – Sinceramente

Mr. Rain – Due altalene

Maninni – Spettacolare

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Santi Francesi – L’Amore in bocca

Clara – Diamanti Grezzi

BNKR44 – Governo punk

Streaming e tv

Dove vedere il Festival di Sanremo 2024 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2024 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.