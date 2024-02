Sanremo 2024: quanto guadagnano i musicisti dell’orchestra del Festival

Sanremo 2024: quanto guadagnano (cachet) i musicisti dell’orchestra del Festival, stipendi, direttori, artisti

Quanto guadagnano i musicisti che fanno parte dell’orchestra che suona live al Teatro Ariston durante le serate del Festival di Sanremo 2024? Si tratta di una trentina di maestri, di grande preparazione e competenza, che compongono l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, integrata da altri professionisti, come la sezione ritmica della Rai. Per un totale di circa 60 orchestrali. A dirigere l’orchestra è il maestro Leonardo De Amicis, ma poi ogni cantante può scegliere il maestro da cui farsi guidare.

Quest’anno in particolare l’impresa sarà ardua, perché i cantanti in gara sono ben 30. Non si hanno al momento notizie precise su qual è lo stipendio e quanto guadagnano gli orchestrali. Già negli anni scorsi c’erano state polemiche per i cachet troppo bassi riservati ai musicisti dell’orchestra di Sanremo. “Per 5 settimane lavorative un orchestrale di Sanremo percepisce 2mila euro netti. È indecente, una paga da fame”, aveva rivelato nei mesi scorsi in un’intervista il più popolare dei direttori d’orchestra, Beppe Vessicchio.

Uno stipendio riconosciuto come poco consono per dei maestri di grande fama e preparazione, che suonano live per cinque serate nel più grande spettacolo dell’anno, per diverse ore di fila, considerando che le serate di Sanremo durano fino a circa le due di notte. Negli anni scorsi c’era stata una polemica secondo cui i musicisti dell’orchestra guadagnavano appena 50 euro al giorno, ma poi la questione era stata chiarita. “A un marchio internazionale come Sanremo che aveva un’orchestra sinfonica di 110 professori e ora ne ha intorno ai 30, si può dare di più”, ha aggiunto Vessicchio.

