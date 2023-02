Sanremo 2023, la scaletta della seconda serata del Festival: l’ordine di uscita di cantanti e ospiti

Qual è la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2023, in programma oggi – 8 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1? Stasera ascolteremo le seconde 14 delle 28 canzoni in gara (ieri la prima parte). Gli artisti si esibiranno, come da tradizione e regolamento, sul palco del teatro Ariston con l’orchestra del Festival. Al fianco di Amadeus, ancora una volta conduttore e direttore artistico, ci saranno Gianni Morandi e Francesca Fagnani. Ma vediamo insieme la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2023.

La scaletta

Durante la serata di oggi del Festival di Sanremo 2023 – secondo la scaletta – saranno presentate le seconde 14 delle 28 canzoni in gara da parte dei rispettivi artisti. I brani saranno votati solo dalla Giuria della Sala Stampa. All’esito delle votazioni verrà stilata una classifica delle 14 canzoni eseguite in serata. Di seguito i 14 cantanti che si esibiranno stasera con le rispettive canzoni (ordine alfabetico):

L’ordine d’uscita

Ma qual è l’ordine di uscita (scaletta) esatto dei cantanti sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2023? Eccolo:

Will

Modà

Sethu

Articolo 31

Lazza

Giorgia

Colapesce e Dimartino

Shari

Madame

Levante

Tananai

Rosa Chemical

LDA

Paola e Chiara

Sanremo 2023, scaletta: gli ospiti della seconda serata

La scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2023 prevede anche alcuni ospiti come Albano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi che si esibiranno tutti insieme, i Black eyed peace, Angelo Duro e Francesco Arca per promuovere una nuova fiction Rai. Infine Fedez dalla nave Costa e Francesco Renga con Nek dal Suzuki Stage.

Streaming e tv

Dove vedere la seconda serata del Festival di Sanremo 2023 in diretta tv e live streaming? La prima puntata, come detto, andrà in onda oggi – 7 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.