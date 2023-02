Sanremo 2023, Chiara Ferragni stuzzica la Canalis: “La mia Liguria”

Chiara Ferragni è pronta per il Festival di Sanremo 2023 dove vestirà i panni della co-conduttrice nella prima e nell’ultima serata. Nell’attesa di salire sul palco dell’Ariston l’imprenditrice ha ironizzato sullo slogan che ha scatenato una polemica mediatica lo scorso anno.

In una storia Instagram, la moglie di Fedez ha pubblicato uno scatto in cui è di fronte al mare e scrive: “La mia Liguria”, riprendendo la frase tanto contestata della pubblicità sponsorizzata da Elisabetta Canalis.

L’ex velina di Striscia, che ha origini sarde e non liguri, lo scorso anno è stata duramente attaccata sui social. Ma non solo. In quello spot, a fare da sfondo alla Canalis c’era il panorama di Los Angeles e non di certo della Liguria. Che questa di Chiara Ferragni sia una simpatica frecciata alla Canalis?

Qualche ora dopo l’imprenditrice ha postato una foto con Gianni Morandi, co-conduttore di tutte le serate accanto ad Amadeus. “Gianni” e un cuoricino fanno da didascalia allo scatto sorridente tra i due che, a giorni, saranno insieme sul palco dell’Ariston.