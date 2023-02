Sanremo 2023: quando cantano (a che ora) Articolo 31 durante la seconda serata del Festival

Quando cantano (a che ora) gli Articolo 31 stasera, mercoledì 8 febbraio, nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2023 in onda su Rai 1? Il duo si esibirà con il suo brano in gara nel corso della serata. Una risposta ufficiale e pubblica sull’orario esatto in cui apparirà sul palco dell’Ariston al momento non c’è. Si esibiranno per quarti. Probabilmente quindi intorno alle ore 22. Ma non sono escluse sorprese con una loro apparizione ed esibizione in “anticipo”.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora (quando) cantano gli Articolo 31, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2023 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1.

Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2023 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.