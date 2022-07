Gianni Morandi condurrà il festival di Sanremo insieme ad Amadeus: l’annuncio

A condurre la prossima edizione del festival di Sanremo insieme ad Amadeus sarà Gianni Morandi. Lo ha annunciato lo stesso conduttore nel corso del Tg1. “Hai scelto con entusiasmo, ho accettato la tua proposta”, ha detto Morandi in un filmato trasmesso dal Tg. “Saremo sul Palco dell’Ariston per tutte e cinque le sere, sono molto contento, è una grande gioia. L’ho scelto perché è la storia della musica ma anche per il presente, intere generazioni anche oggi amano Gianni Morandi come lo facevano i nostri genitori negli anni ’60”, ha dichiarato Amadeus.