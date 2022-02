Sanremo 2022, gli ospiti della 72esima edizione del Festival

Quali sono gli ospiti del Festival di Sanremo 2022 in onda dall’1 al 5 febbraio su Rai 1, il terzo affidato alla direzione artistica di Amadeus? Il direttore artistico e conduttore ha scelto diversi ospiti di livello nazionale e internazionale per la kermesse tra questi: Checco Zalone, Maneskin, Laura Pausini e tanti altri. Ma vediamo insieme tutti gli ospiti del Festival di Sanremo 2022:

Checco Zalone

Cesare Cremonini

Maneskin

Laura Pausini

Luca Argentero

Lino Guanciale

Anna Valle

Raoul Bova

Nino Frassica

Gaia Girace

Margherita Mazzucco

Meduza

Claudio Gioè

Roberto Saviano

Cantanti in gara

Abbiamo visto gli ospiti del Festival di Sanremo 2022, ma quali sono i cantanti in gara? Ecco la lista completa:

Achille Lauro – “Domenica”

Aka 7even – “Perfetta così”

Ana Mena – “Duecentomila ore”

Dargen D’Amico – “Dove si balla”

Ditonellapiaga con Donatella Rettore – “Chimica”

Elisa – “O forse sei tu”

Emma – “Ogni volta è così”

Fabrizio Moro – “Sei tu”

Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Giusy Ferreri – “Miele”

Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

Irama – “Ovunque sarai”

Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Mahmood e Blanco – “Brividi”

Massimo Ranieri – “Lettera al di là del mare”

Matteo Romano – “Virale”

Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

Noemi – “Ti amo non lo so dire”

Rkomi – “Insuperabile”

Sangiovanni – “Farfalle”

Tananai – “Sesso occasionale”

Yuman – “Ora e qui”

Streaming e tv

Abbiamo visto gli ospiti del Festival di Sanremo 2022, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 1 al 5 febbraio 2022 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.