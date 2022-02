Sanremo 2022, i biglietti: prezzi, come e dove acquistarli per vedere live il Festival

Come e dove si comprano i biglietti per il Festival di Sanremo 2022 in onda su Rai 1 dall’1 al 5 febbraio? E quanto costano? Per otttenere i tagliandi le opzioni sono due: gli abbonamenti a tutte le serate e i biglietti per le singole serate. In entrambi i casi i ticket sono nominali, dunque non è possibile rivenderli o prestarli ad un amico. Nel 2020 gli abbonamenti costavano 1290 euro in platea e 672 euro in galleria, mentre il singolo biglietto andava dai 100 euro in galleria ai 180 euro in platea, ad eccezione per la finale che aveva un costo di 320 euro (galleria) o 660 euro (platea). Le prevendite per i biglietti di Sanremo 2022 sono state aperte il 14 gennaio 2022: dalle 9 alle 14 di venerdì 14 gennaio 2022 è stato possibile avanzare le richieste di prenotazione degli abbonamenti di platea e galleria per le 5 serate del Festival della Canzone Italiana, con la possibilità per ciascun richiedente di acquistare al massimo n. 2 (due) abbonamenti. La richiesta di prenotazione degli abbonamenti per le 5 serate è stata possibile esclusivamente attraverso la scheda compilabile on-line al sito sanremo2022.aristonsanremo.com. Le persone con disabilità motoria hanno trovato sempre sul sito sanremo2022.aristonsanremo.com/amoilfestival/ tutte le informazione per la prenotazione dei tagliandi delle serate del Festival. I termini e le condizioni per la vendita e l’utilizzo degli abbonamenti e dei biglietti relativi al 72esimo Festival della Canzone Italiana sono pubblicati sempre sul sito sanremo2022.aristonsanremo.com. Al 14 gennaio si è prevista la capienza dell’Ariston al 100 per cento: là dove la capienza fosse ridotta per ragioni di sicurezza sanitaria, “ovvero fosse stabilita la cancellazione dell’intero evento o di singole serate, l’Organizzatore si riserva il diritto di annullare i relativi titoli di accesso, con conseguente rimborso integrale del prezzo pagato, ma senza possibilità per gli utenti di reclamare risarcimenti ulteriori “.

Streaming e tv

Niente biglietti per Sanremo 2022? Allora non vi resta che la tv. Ma dove vedere la kermesse in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 1 al 5 febbraio 2022 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.